Elezioni Regione Sicilia, 38 simboli presentati. Il primo simbolo nella bacheca è quello di De Luca sindaco di Sicilia, l’ultimo quello dell’Unione di centro con il simbolo Libertas.

Sono in totale 38 i contrassegni delle liste presentate all’Assessorato regionale alla Funzione pubblica a Palermo in vista delle elezioni del nuovo presidente della Regione e per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana nell’Election day del 25 settembre.

In quella data le urne saranno aperte anche per scegliere i nuovi deputati e senatori.

I trentotto simboli dovranno passare al vaglio della commissione che si riunirà nei prossimi due giorni, poi quelli ammessi saranno affissi mercoledì mattina.

Per i candidati il termine di presentazione dei nomi avverrà tra il 21 e il 23 agosto:

sei le liste che sosterranno il candidato del centrodestra Renato Schifani;

quattro sono a supporto della candidata di centrosinistra Caterina Chinnici;

tre liste per Cateno De Luca;

Gaetano Armao entrerà in competizione con i simboli di Azione-Italia Viva Calenda.

Tra le altre liste presentate vi sono in ordine di affissione:

Basta Mafie; Ppa popolo partite Iva; Siciliani liberi; Sicilia Vera; Lavoro in Sicilia; Prima l’Italia;

Continuano ancora:

Partito liberale italiano; Orgoglio siculo; Giovani siciliani; Pci; Italia unione di centro; Impresa Sicilia; Autonomia siciliana; Movimento 5 Stelle 2050;

Identità siciliana; Terra d’amuri; Movimento italiano C 21; Giorgia Meloni Fratelli d’Italia; Fiamma Tricolore; Noi con l’Italia; Democrazia cristiana; Schifani;

Forza Italia Berlusconi; Forza Italia; Pd Chinnici; Insieme; Forza Italia Berlusconi; Presidente Renato Schifani; Caterina Chinnici presidente; Democrazia liberale; Italia Sovrana e popolare;

Schifani presidente Udc; Autonomia siciliana trasporti; Popolari e autonomisti; Azione-Italia viva Calenda; Cento Passi per la Sicilia Claudio Fava; Noi con Schifani presidente.