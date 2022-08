Elezioni Regione, i candidati alla presidenza. In corsa per la Regione Siciliana 4 big, nomi e volti di chi aspira alla presidenza.

Elezioni Regione, i candidati alla presidenza

Elezioni Regione, i candidati alla presidenza. Sarà una competizione di quattro big della politica, quella alla Presidenza della Regione Siciliana.

Sfida che inizia a prendere forma in queste ore dedicate alla presentazione dei simboli di lista. Nonostante sancito l’accordo nel centrodestra, sia pure in extremis, e con tante tensioni ancora da scopire, la competizione non semplice.

Non vi sarà un centrodestra contro centrosinistra. In campo individuato un terzo polo, quello riformista.

Intanto, nell’aria veleggia l’incognita indipendente in chiave anti partiti dell’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca.

Il centrodestra in Sicilia sceglie Renato Schifani.

Lo schieramento di centrodestra ha individuato Renato Schifani. Avvocato palermitano, 72 anni compiuti lo scorso maggio, azzurro da sempre, molto vicino a Silvio Berlusconi.

Egli, più volte, parlamentare e soprattutto presidente del Senato.

Su Schifani, la convergenza di Fratelli d’Italia.

Lo ha indicato Fratelli d’Italia su una rosa di nomi presentati da Forza Italia e Lega dopo che è risultata chiara a tutti l’intransigenza sul no alla ricandidatura di Nello Musumeci.

Respinta da FDI la candidatura dell’azzurra Stefania Prestigiacomo.

Nonostante ciò si sono create tensioni dentro Forza Italia ma durate per breve tempo. Poi il via libera di FDI su Renato Schifani che ha accolto la candidatura dicendosi commosso e onorato

Gaetano Armao è candidato del polo progressista Italia Viva –Azione.

Ma in campo, anche se non scende Musumeci, ci sarà il suo vice presidente e assessore per l’economia, l’uscente. Gaetano Armao.

La sua candidatura è venuta fuori proprio dal ritiro di Musumeci.

È escluso che Armao si sarebbe presentato contro il suo ormai dimissionario. Gaetano Armao, Indipendente, ma per tutta la legislatura in quota Forza Italia.

Egli ha scelto la strada della sfida con il terzo polo nato dall’accordo fra Renzi e Calenda, che guidano i gruppi Italia Viva e Azione.

Una compagine definita di centro riformista che dovrebbe erodere voti al centrodestra e forse un po’ al centro sinistra.

Potrebbe essere una scelta indicata anche da una probabile vittoria (forse parziale) di Gianfranco Miccichè braccio di ferro interno a Forza Italia.

Pare che i nuovi equilibri all’interno della forza Italia non sarebbero stati favorevoli.

Il centrosinistra e le beghe interne.

Dopo le primarie del PD e formalmente, forse per poco, il centrosinistra schiera Caterina Chinnici. Lei, europarlamentare ed ex assessore regionale, proveniente dai ruoli della magistratura.

La Chinnici è figlia, del giudice e consigliere istruttore di Palermo Rocco Chinnici assassinato dalla mafia, che ha vinto le primarie di coalizione dei dem.

Ma la competizione si svolse in un clima rovente perché nel frattempo ai vertici, Pd e 5 stelle, litigavano e infrangevano l’alleanza.

Quindi, in Sicilia si è scelto di proseguire, di fatto difficilmente i 5 stelle resteranno in campo su questa candidata.

Il movimento 5 Stelle ha presentato una serie di richieste programmatiche, per loro, irrinunciabili e che attendono una risposta.

Il Pd, nel frattempo, ha omologato il simbolo con la scritta Chinnici Presidente mentre i 5 stelle avevano chiesto di non farlo, considerato che loro nel simbolo non hanno indicato alcun nome.

Cateno De Luca in campo più ‘Scatenato’ che mai.

Ecco Cateno De Luca candidato definito una mina vagante ‘sindaco dei siciliani’. Primo candidato a ufficializzare la sua sfida per lo scranno di Palazzo d’Orleans e,

per primo a depositare i simboli del suo gruppo. Dunque lui sarà in testa alla scheda elettorale e ai manifesti di indizione dei comizi.

Egli è riuscito a unire un gruppo agguerrito di politici e non. Da precisare che lungo il percorso ha litigato con Dino Giarrusso europarlamentare (componente delle Iene ed ex cinuestelle) ma continua con l’altra iena Ismaele La Vardera.

Il nuovo movimento di De Luca, secondo alcune previsioni toglierà voti a tanti partiti e soprattutto potrebbe coinvolgere una larga fetta di astensionisti.

Egli pescherà nel bacino del centrodestra dove non è escluso che, sottobanco, qualche deluso converga su di lui.

Farà proseliti in chiave anti-partiti, nel bacino dei 5 stelle. E sicuramente prenderà qualcosa anche nella sinistra ‘ortodossa’.

Per definire il quadro politico in Sicilia, si prevedono circa dieci giorni di tempo.

Da domani si potrà definire con più certezza un quadro variegato che ci darà più contezza dei possibili risultati. il 25 agosto sarà il termine ultimo per il deposito delle liste dei candidati.

Poi 30 giorni di campagna elettorale in piena estate, che si prospetta ardua e difficile per tutti.