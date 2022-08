Catania scartata da nuovo impianto Intel. La città etnea volutamente eliminata da Intel che ha preferito i siti di Piemonte o Veneto.

Catania scartata da nuovo impianto Intel

Catania scartata da nuovo impianto Intel. Il segretario generale di Cgil Sicilia, Alfio Mannino, e il segretario generale della Camera del Lavoro di Catania, Carmelo De Caudo, manifestano tutta la loro delusione.

Spiegano Mannino e De Caudo:

«Purtroppo avevamo ragione: la sede di un nuovo impianto di Intel, per il quale era candidata Catania, sorgerà in Piemonte o in Veneto».

Commentano ancora Mannino e De Caudo:

«La competenza e l’esperienza industriale di Stm è stata volutamente dimenticata e dunque cancellata.

Infine, concludono il segretario generale Cgil Sicilia e il segretario generale della Camera del Lavoro di Catania, Carmelo De Caudo:

«L’attivismo di questi giorni del ministro leghista Giorgetti nella trattativa con Intel a favore di Mirafiori ha avuto il suo esito, che per il nostro territorio ha il sapore di una bocciatura politica».