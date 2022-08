Hombre de Libertad nel parco di Gravina. L’attrice Ornella Giusto in scena per l’omaggio a Federico Garcìa Lorca.

Hombre de Libertad nel parco di Gravina

Hombre de Libertad nel parco di Gravina. Galeotta fu la biblioteca di nonna Ada.

Da quei volumi disseminati sugli scaffali, Ornella Giusto, oggi attrice, poeta, regista e produttrice, sin da bambina, rimaneva affascinata.

Eacconta la Giusto:

«Ero attratta soprattutto da due grossi libri rossi. Erano le poesie del poeta spagnolo Federico Garcia Lorca che mi attiravano con una forza sorprendente».

Una connessione emotiva di cui ancora Ornella Giusto sconosceva la potenza.

A distanza di anni, dopo tanto studio, quella connessione emotiva che l’attrice ha creato con l’artista catalano si è incanalata nello spettacolo originale,

scritto, diretto, prodotto e interpretato da Ornella Giusto che con Hombre de libertad – Omaggio a Federico García Lorca, ha voluto raccontare la vita e l’intensità del poeta con un’opera in cui si specchia e si riconosce.

Lo spettacolo – prodotto da Black & White e OG production – dopo l’acclamato debutto del 26 luglio al Catania Summer Fest e gli applausi della tappa a Ragusa,

sarà in scena mercoledì 10 agosto, alle ore 21, al Parco Borsellino Teatro Turi Ferro di Gravina di Catania, per una serata di stelle cadenti e arte, che sarà un’occasione (ce ne saranno presto altre in tutta l’Isola) per conoscere la storia,

e l’anima del poeta spagnolo e della sua grande lotta per l’affermazione della libertà di artista e di uomo, socialista, omosessuale e innovativo.

Ornella Giusto afferma:

«Sono stata conquistata da García Lorca. È come se, nonostante un secolo di separazione tra noi, sentissi un legame profondo con quella sua sensibilità (non a caso, lei stessa ha scritto un libro di poesie dal titolo Il Rumore dell’Anima, nda).

«L’idea di farne uno spettacolo mi accarezzava da tempo ma ha preso sempre più forma quando ho cominciato a studiare il flamenco».

«E poi, della Spagna ho sempre amato il calore e la passione che mi ricorda tanto la mia Sicilia, questa terra che adoro anche se vivo ormai da tanti anni a Roma».

A Roma, infatti, Ornella Giusto si è affermata sempre di più come attrice sia sul palcoscenico sia sul set (tra gli ultimi lavori, oltre a vari episodi del Commissario Montalbano, è stata Rosalia, amica di Agnese nelle tre stagioni de Il Paradiso delle Signore Daily).

E così, in questa connessione profonda che ha una chiara valenza affettiva continua l’attrice:

«García Lorca era tanto amato sia da mia nonna sia da mia mamma anche per la famiglia e ho anche trovato una dedica di mia madre, è arrivato il tempo in cui quello spettacolo doveva per forza prendere forma».

«È venuto fuori in un periodo che sembrerebbe tanto diverso da quello della Spagna franchista, ma in cui, in fondo permangono pregiudizi e barriere che,

spesso non permettono alle persone di vivere la propria vita e di asserire i propri ideali, che l’artista catanese ha ultimato il suo lavoro su Lorca».

Lo spettacolo Hombre de libertad – Omaggio a Federico García Lorca di e con Ornella Giusto. Le voci registrate di Giampaolo Caprino e Rosario Galli,

e le musiche alla chitarra del maestro Agatino Scuderi è, quindi, un monologo in cui l’artista catanese racconta la storia di uno dei poeti più importanti della letteratura spagnola del XX secolo.

Si tratta di un monologo in cui una donna racconta la vita del poeta come se fosse lui stesso a farlo.

E lo fa tra poesie, passi di flamenco e canzoni dal vivo accompagnate da un grande musicista come il maestro Scuderi che ha selezionato le musiche del repertorio spagnolo lasciandosi suggestionare proprio dal lavoro di Ornella Giusto.

In merito al lavoro teatrale spiega Scuderi:

«La qualità del lavoro che Ornella Giusto ha realizzato su Garcia Lorca mi ha subito incuriosito».

«La scelta delle musiche tratte dal repertorio spagnolo e sudamericano classico per chitarra quali Tarrega, Llobet, Mompou, Barrios,

è quindi legata al contenuto del testo poetico del grande artista e alla trama della sua vita non facile e quanto mai drammatica».

Aggiunge Scuderi:

«Strumento nazionale per eccellenza in Spagna, la chitarra, col suo idioma e con il suo repertorio lega perfettamente col contenuto del magnifico lavoro che Ornella Giusto ha creato e,

d’altra parte, lo stesso Garcia Lorca amava e suonava la chitarra, tanto da avergli dedicato la poesia “El planto dela guitarra”».