Coronavirus in Sicilia, 2.957 i nuovi casi e 30 morti. Ieri i positivi erano 4.737. Eseguiti nell’isola 18.470 tamponi.

Ai contagiati delle ultime 24 ore, la Regione Siciliana ne aggiunge 343 relativi a giorni precedenti. La Sicilia è al settimo posto in Italia per contagi, al primo la Lombardia con 5.572. Il tasso di positività è sceso dal 18% al 16%.

I guariti sono 4.559, le vittime del virus 30. Negli ospedali siciliani i ricoverati sono 925 (7 meno di ieri). I pazienti in terapia intensiva sono 45, due in meno rispetto a ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 779; Catania 678; Messina 470; Agrigento 330; Trapani 314; Siracusa 289; Ragusa 237; Caltanissetta 121; Enna 82.

Calano in Italia i contagi e le vittime.

I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute in tutto il Paese sono 45.621, ieri erano 64.861.

Le vittime registrate nelle ultime 24 ore sono 171, in calo rispetto alle 190 di ieri. Il tasso di positività è il 17,8%, stabile rispetto a ieri che era il 18,3%.

Eseguiti in tutta Italia, tra antigenici e molecolari, 255.797 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono invece 396, dieci in più rispetto a ieri.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.006, rispetto a ieri 239 in meno.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.201.443, ovvero 28.264 in meno rispetto a ieri. I contagiati da inizio pandemia sono complessivamente 21.170.600, i morti salgono a 172.568.

Dimessi e guariti sono in totale 19.796.589 con un incremento di 74.049.