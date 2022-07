Il Campanello, in scena gli alunni del Turrisi Colonna - interviste. L’opera di Donizetti rappresentata nell’Auditorium San Luigi Gonzaga di Catania.

Il Campanello, in scena gli alunni del Turrisi Colonna – interviste. In scena l’opera di Gaetano Donizetti “Il Campanello” rappresentata nell’Auditorium San Luigi Gonzaga di Catania dagli allievi ed ex-allievi del Liceo Statale Musicale “Turrisi Colonna” di Catania.

Si è trattato di un evento da tempo programmato, considerato che professori e ragazzi hanno iniziato tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, poi interrotti dalle note vicende pandemiche.

Progetti e prove, ripresi e portate a termine grazie alla tenace determinazione dei ragazzi e al costante supporto degli insegnanti del liceo.

La docente di Canto Lirico Stefania Pistone, ci racconta come assieme alla collega Ada Giuffrida si sono impegnate in tale rilancio, e finalmente incontrare il pubblico.

La regista Andjela Bizimoska è felice ed entusiasta di poter dirigere giovani artisti al loro debutto nell’opera lirica.

Allievi che si sono impegnati con grande serietà e partecipazione, mostrando vera professionalità. La regista, ci racconta dell’adattamento dell’opera negli anni 50/60, per avvicinare meglio i giovani al canto lirico.

Dello stesso avviso è il professore Ferdinando D’Urso, docente di Storia della Musica, che in questa occasione veste i panni di Maestro Concertatore e Direttore D’orchestra.

D’Urso, ci dice che la scelta dell’opera di Donizetti, concertata con i suoi colleghi.

Si tratta di un “farsa brillante”, con una trama divertente, di facile approccio anche per i più giovani.

La durata è contenuta ma al contempo l’opera e completa di coro e orchestra, «un vero distillato di opera lirica».

A tal riguardo, il pubblico ha applaudito i cantanti del coro:

Martina Agostino, Aurora Bonanno, Rachele Liotta, Martina Santangelo, Emily Cannizzo, Giuliana Severino, Martina Testa, Miriam Vitanza,

Federico Crispi, Domiziano Pafumi, Francesco Zerbo, Giovanni Salanitro, Francesco Zanghì e Michele Lo Bianco.

L’orchestra, composta dai musicisti:

Giuseppe Marino, Gabriele Cannata, Rosalinda Di Perri, Karol Buscema, Michele Nastasi, Irene Conforto, Maya Mileti, Pietro Famà, Giulia Belfiore, Francesco Infarinato, Eleonora Totila, Kevin Muntoni;

Maestro al pianoforte, il professore Dario Pino, impegnato a condurre i propri studenti dai banchi di scuola al palcoscenico di un teatro vero e proprio ci confida a fine intervista:

«spero che loro mi ricordino anche per questo mio impegno».

La scenografia curata da Alice Pisasale, vede l’ambientazione nei pieni anni ’50/60, nell’epoca frivola e divertente del rock’n’roll.

Gli elementi di arredo ma anche le attrezzature realizzate con elementi di riuso, ci tiene a evidenziare la scenografa:

«ritrovati nelle case dei nonni e degli zii per dare un tocco di vita reale alla scena».

Anche la costumista Ariana Talio, si è rifatta ai vecchi abiti di famiglia per realizzare gli anni’50/60, rispolverando le gonne a campana e i colori pastello,

nel riproporre al pubblico la “joie de vie”, di buon auspicio per «ritornare a cavalcare la scena ed essere ancora protagonisti dello spettacolo».

Il Maestro Gianluca Failla, in scena lo sposo farmacista Don Annibale Pistacchio che, com’era in uso ai tempi, prende in moglie una donna molto più giovane di lui.

L’artista si è prestato con piacere a tale esperienza, felice di contribuire a:

«incoraggiare i giovani all’opera lirica, promuoverla tra il nuovo pubblico e supportare questi giovani artisti, professionisti del domani».

Sebbene la giovanissima Serafina accetti di sposare il “maturo speziale”, nel rispetto delle usanze dell’epoca, non rinuncia al suo vero amore.

Serena De Maria, che interpreta la sposina, è emozionatissima per questo debutto e non vede l’ora di salire sul palco.

La De Maria ci confida, poi ritornando al suo ruolo continua affermando che:

«il suo cuore appartiene già allo scapestrato cugino Enrico che, per quanto sia un donnaiolo, le vuole bene. Al cuore non si comanda».

Serafina incontra la solidarietà della madre Madama Rosa, interpretata da Zaira Di Grazia.

Anche per la giovane artista, tanta emozione ma anche tanta voglia di debuttare, «sarà un’esperienza da portare nel cuore».

Abbiamo affrontato delle difficoltà, superate grazie alla presenza della regista e all’aiuto dei nostri insegnanti, “adesso siamo pronti”.

Tornando al personaggio, “Madama Rosa è coetanea dello sposo, così non fa altro che stuzzicarlo e provocarlo, mettendolo continuamente in imbarazzo”.

Enrico, l’amante innamorato, non accetta affatto tale situazione e decide di invalidare il matrimonio impedendo agli sposi di consumarlo durante la prima notte di nozze.

Samuele Barbagallo si cala del tutto nel ruolo di Enrico, travestendosi con spirito e determinazione da paziente bisognoso e quindi da Elvis impenitente, per suonare ripetutamente il campanello della farmacia.

Il povero Don Annibale non può sottrarsi al suo dovere legale di “speziale” per quanto le richieste di aiuto arrivino in piena notte.

Giunta l’alba il farmacista dovrà partire per Roma senza essere riuscito a recarsi di fatto in camera da letto dalla consorte.

Anche per il giovane artista si tratta del suo debutto nell’opera lirica.

Samuele ci racconta la sua esperienza teatrale, vissuta come in una famiglia dove “ci si vuol bene, qualche volta si litiga anche, per poi riappacificarsi sempre, in vista del risultato finale”.

Non manca il testimone di nozze. “Si tratta di un personaggio inserito appositamente” ci spiega Francesco Zanghi,

“per dare maggiore allegria e un tono gioioso” all’opera farsa creata dal Donizetti nel 1836.

Il giovane artista, sottolinea l’importanza di “entrare nel personaggio nella giusta maniera”, affinché l’artista possa rapportarsi con il pubblico “mantenendo comunque la propria personalità”.

Con aria felice e divertita, che dissimula solo in parte l’emozione, incontriamo Nicole Santonocito che interpreta Spiridiona,

la serva di casa che svolge tutte le faccende di Don Annibale e che non disdegna di allearsi con i giovani amanti dietro lauti compensi monetari, elargiti generosamente da Enrico.

Nella partitura originale, il personaggio è maschile si chiama Spiridione ed è interpretato da un tenore, invece in questa versione, viene adattato a una voce femminile (soprano).

Ebbene, la prima teatrale si è conclusa magistralmente.

Il numeroso pubblico in sala, entusiasta, ha applaudito con gioia ed enfasi i giovani artisti. Attendiamo di apprezzarli presto come valevoli e meritevoli professionisti dell’Opera.

Alessandro Bellia

Foto e riprese video Davide Sgroi