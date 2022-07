Inda Siracusa, rappresentazioni classiche in attivo. Oltre 140 mila biglietti venduti, ferve l’attesa per Après Les Troyennes.

Tempo di bilanci per la cinquantasettesima stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa prodotta dalla Fondazione INDA.

La stagione si conferma tra gli appuntamenti culturali più importanti nel panorama nazionale ed internazionale.

Nell’anno del ritorno alla capienza piena del Teatro Greco, dopo un biennio di limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, venduti 140.490 biglietti.

Ticket emessi per le 44 repliche delle tre rappresentazioni in scena dal 17 maggio al 9 luglio, che in molte serate hanno registrato il tutto esaurito.

La Fondazione INDA ha messo in scena tre nuove produzioni quali: Agamennone di Eschilo per la regia di Davide Livermore nella traduzione di Walter Lapini;

Edipo Re di Sofocle per la regia di Rober Carsen nella traduzione di Francesco Morosi e Ifigenia in Tauride di Euripide per la regia di Jacopo Gassmann nella traduzione di Giorgio Ieranò.

Il 6 luglio replicato lo spettacolo Coefore Eumenidi di Eschilo per la regia di Davide Livermore e il 9 luglio l’INDA ha rappresentato la trilogia completa dell’Orestea di Eschilo,

diretta da Livermore, coprodotta sin dal 2021 con il Teatro Nazionale di Genova.

Il successo della 57esima edizione.

Stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco premia la straordinaria qualità delle produzioni teatrali e il talento degli artisti coinvolti,

ma è frutto dell’impegno corale delle maestranze dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico.

Inoltre, quest’anno l’INDA torna a presentare le sue produzioni anche altrove:

Ifigenia in Tauride di Euripide andrà scena a Pompei il 15 e 16 luglio, e al Teatro romano di Verona, il 14 e 15 settembre.

Ultimo appuntamento della Stagione al Teatro Greco, il 26 luglio, programmato in prima nazionale di Après les Troyennes, creazione di teatro danza di Claudio Bernardo, in coproduzione con il Teatro di Liegi.

I biglietti sono già in vendita online e in corso Matteotti 29, al prezzo di 15 euro per la cavea bassa e di 10 euro per la cavea alta.

«L’attività della Fondazione INDA ha ricevuto il sostegno di Unicredit, Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Erg, Fondazione Sicilia e Fondazione Claudio Nobis».

«A questi sponsor si sono aggiunti Urban vision come media partner e Aeroporti di Roma che ringraziamo per il contributo alla promozione,

come pure i numerosi Mecenati, privati e aziende, che hanno aderito alla raccolta di fondi nel quadro dell’Art Bonus».

