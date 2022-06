Progetto Prokofiev al Bellini con tanti applausi - Interviste. Eseguiti i 5 Concerti per pianoforte e orchestra del musicista Ucraino affidati all’interpretazione degli allievi del Conservatorio di Catania.

l’esibizione dei 5 giovani e virtuosi pianisti che si sono esibiti per il progetto integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Sergej Prokofiev, per la prima volta in Europa.

Così i solisti Alessandro Restifo, Quirino Farabella, Alberto Occhipinti, Giovanni Bertolazzi e Nicolò Ferdinando Cafaro,

accompagnati dall’Orchestra del Bellini e diretti dalla bacchetta del M° Epifanio Comis, hanno affrontato con bravura l’impervia e difficile scrittura di Prokofiev.

Comis, pianista conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, come solista, direttore d’orchestra e didatta tra i più quotati nel panorama internazionale,

in passato ha già realizzato progetti ambiziosi in tale ambito, come l’integrale della produzione per pianoforte e orchestra di Rachmaninov.

Le due serate del 10 e 11 giugno hanno proposto l’omaggio a Prokofiev, importante iniziativa che ha coinvolto alcuni dei più brillanti studenti dell’Istituto Musicale “V. Bellini di Catania,

di cui Comis è stato appena riconfermato direttore per il prossimo triennio.

I giovani talentuosi pianisti si sono cimentati in qualità di solisti con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini, nell’esecuzione di pagine di grande virtuosismo del compositore ucraino,

che richiedono anche una impegnativa resa interpretativa, quali sono i 5 Concerti di Prokofiev.

Sergej Prokofiev all’età vent’anni (fra il 1912 e il 1932) scrisse il primo concerto per pianoforte e orchestra.

Nel corso della sua vita Prokofiev ne scrisse altri quattro.

Le composizioni rivelarono una personalità decisa e una vena creativa costruita su asprezze timbriche e un pianismo efficace e “percussivo”.

Inoltre le scritture rivelano un’inclinazione allo stile classico di cui la sua musica, intrisa di avanguardie musicali e contaminazioni, risente.

Sono passati centodieci anni da quel debutto che scandalizzò la critica russa più tradizionalista e che ha aperto al Bellini il “Progetto Prokofiev“.

I cinque solisti, alcuni dei quali, hanno ricevuto nel corso della loro giovane e avviata carriera vari premi prestigiosi in competizioni internazionali come,

il “Busoni” di Bolzano o il “Liszt” di Budapest, annoverano nel loro carnet artistico numerosi recital importanti.

Il programma dei due appuntamenti non ha seguito l’ordine cronologico, secondo cui le opere sono state scritte.

La prima serata ha previsto i concerti per pianoforte e orchestra di Sergej Prokofiev, n.1 op.10, n.4 op.53 e n.5 op.55.

Questi ultimi eseguiti rispettivamente da:

Alessandro Restifo, allievo del M° Spinnicchia, Quirino Farabella e Alberto Occhipinti, entrambi allievi del M° Comis.

Tutte le esecuzioni che si sono susseguite hanno rispettato lo stile interpretativo del compositore, mettendo in luce uno slancio virtuosistico spigliato e moderno,

tra spinte percussive e ritmi incisivi, e senza dimenticare i momenti di profondo ripiegamento intimistico.

Nel secondo appuntamento, applauditissime le esibizioni di Giovanni Bertolazzi, anch’egli allievo di Comis, e Nicolò Ferdinando Cafaro, quest’ultimo seguito dalla prof.ssa Graziella Concas.

I Giovani artisti, già pluripremiati in ambito internazionale e lanciati nella carriera concertistica,

si sono cimentati nell’interpretazione dei concerti per pianoforte e orchestra n.2 op.16 e n.3 op.26, le composizioni più celebri dell’ opera integrale di Prokofiev.

Bertolazzi e Cafaro hanno affrontato in maniera magistrale e impeccabile le partiture assai impervie, con una lettura severa e minuziosa,

che ha rivelato potenza espressiva e controllo assoluto della tastiera nell’eseguire i passaggi virtuosistici più complessi.

Soddisfatto delle cinque esecuzioni il direttore dell’Istituto Bellini Epifanio Comis, che dall’alto della sua grande esperienza di pianista e didatta, aggiunge:

«I concerti, molto impegnativi al di là delle capacità tecniche, hanno richiesto da parte dei ragazzi una grande concentrazione».

«Il progetto è una sfida per i giovani pianisti, della cui interpretazione sono orgoglioso, tutti all’altezza del loro ruolo».

Si tratta di una idea proposta dall’istituto Vincenzo Bellini a breve Conservatorio in collaborazione con il Teatro Bellini di Catania.

Istituzioni in stretta sinergica fra loro, che hanno offerto ai giovani pianisti la possibilità di esibirsi e interpretare, ciascuno, un concerto del grande artista ucraino, facendosi così ulteriormente conoscere dal pubblico catanese.

Aggiunge il Maestro Comis:

«Un ringraziamento particolare per il M° Fabrizio Carminati, direttore artistico del Bellini, e il sovrintendente Giovanni Cultrera che hanno accolto con entusiasmo questo progetto».

«Una opportunità volta a valorizzare i giovani artisti che si apprestano a cimentarsi nella carriera concertistica».

Presente ai concerti anche il nuovo Presidente del consiglio di amministrazione dell’Istituto Vincenzo Bellini di Catania, l’avv. Carmelo Galati, il quale evidenzia:

«Si tratta di una fondamentale collaborazione tra il Conservatorio di Catania e il Teatro Bellini, una opportunità che offre ai ragazzi la possibilità di cimentarsi in un repertorio importante».

«Una preziosa opportunità per far conoscere le potenzialità dei nostri ragazzi, ma soprattutto un’occasione imperdibile per il pubblico catanese,

che ha apprezzato i giovani solisti, che studiano nel nostro territorio».

Continua il presidente del Conservatorio Vincenzo Bellini:

«Ringrazio il Maestro Fabrizio Carminati e il sovraintendente Giovanni Cultrera per la loro disponibilità e lungimiranza».

Infine, Carmelo Galati conclude:

«Credo che con il loro aiuto consolideremo la collaborazione per assicurare alla città sempre nuove iniziative nell’interesse dell’arte e dei cittadini catanesi».

Aggiunge il direttore Epifanio Comis:

«Questa esperienza si è rivelata un’occasione importante per noi e per il pubblico catanese che ha ascoltato con molta attenzione e apprezzato le composizioni di uno dei massimi esponenti del Novecento europeo».

Sottolinea Comis:

«Un plauso anche ai professionisti che compongono l’orchestra del Teatro Bellini, compagine di altissimo livello, che non ha nulla da invidiare alle prestigiose orchestre di tutto il mondo».

Infine chiosa il direttore:

«I professori d’orchestra hanno accompagnato i giovani pianisti con una precisione e competenza degna di grandi artisti».

Ambedue i concerti si sono chiusi con una ovazione del pubblico presente che ha mostrato di apprezzare notevolmente,

non solo i giovani e promettenti pianisti, ma anche ai professori dell’Orchestra del Teatro Bellini che diretti da Epifanio Comis hanno espresso grande professionalità e competenza.

Foto e immagini video Davide Sgroi