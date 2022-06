Omicidio Elena, Arcivescovo: «stop a clima di vendetta». Messaggio di cordoglio del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Omicidio Elena, Arcivescovo: «stop a clima di vendetta». Mons. Luigi Renna arcivescovo metropolita di Catania ha annunciato che nel pomeriggio vi sarà un incontro a Mascalucia per un momento di preghiera.

In merito alla vicenda drammatica afferma il presule:

«Siamo sconcertati dinanzi ad un gesto inimmaginabile».

«La nostra pietà e la nostra vicinanza alla famiglia per la perdita di un Angelo, una creatura così bella, va alla famiglia questa morte ha portato tanta separazione».

Monsignor Renna aggiunge:

«Per onorare al meglio la piccola Elena non si deve continuare in un clima di vendetta e di astio, ma in questo momento fermiamoci, riflettiamo e preghiamo».

Conclude con un pensiero di speranza:

«Attendiamo dal Signore le risposte per un futuro più sereno e riconciliato».

In merito alla tragedia che ha colpito tutta la comunità locale e tutta l’Italia, interviene anche il presidente delle Regione Siciliana, Nello Musumeci:

«Dolore e sgomento. Penso di interpretare il sentimento di tutti i siciliani che sono rimasti scossi per la scomparsa della piccola Elena».

«Una tragedia familiare, raccolta dalla commozione e dalla partecipazione nel cordoglio di tutto il nostro popolo. Mi unisco alla preghiera dei familiari. Riposa in pace».

Il sindaco di Mascalucia, Vincenzo Magra vuole incontrare i parenti della bimba per vedere come organizzare le esequie, che vorrebbe in un luogo capace di contenere molte persone.

Evidenzia il primo cittadino:

«È una vicenda che stiamo vivendo in maniera drammatica. Siamo sconcertati».

«Occorre recuperare alcune fragilità delle nostre comunità per evitare che accadano cose del genere, specialmente se coinvolgono innocenti».

Nel tardo pomeriggio nella chiesa di San Vito sarà celebrata una Santa Messa dall’arcivescovo metropolita Luigi Renna.