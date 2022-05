Chiusura molo di levante a Catania, la protesta. Cittadini manifestano il loro dissenso al porto: «È la passeggiata più bella della città».

Chiusura molo di levante a Catania, la protesta

Chiusura molo di levante a Catania, la protesta. Manifestazione di dissenso ieri al porto di Catania contro la chiusura del molo di levante.

Molti i catanesi e le associazioni cittadine, tra cui Arci Catania, I Siciliani giovani, Fridays fort Future, Sinistra Italiana, Comitato No Muos.

Hanno partecipato anche, Rete Antirazzista Catanese, Comitato Reddito Lavoro e Cittadinanza e altre associazioni.

hanno mostrato il loro dissenso al “grido riprendiamoci il mare! #apriamoilporto”.

I presenti hanno manifestato le loro perplessità per la decisione presa dalle maestranze spiegano:

«La chiusura del molo di levante del porto di Catania, disposto dall’autorità portuale, priva la città di uno dei suoi luoghi più belli e suggestivi,

frequentato ogni giorno da centinaia di cittadine e cittadini, turiste e turisti».

Aggiungono:

«È solo l’ultimo atto nella negazione del mare alla città. Da decenni subiamo spiagge e litorali sporchi, scogliere impraticabili, sversamenti di liquami, inquinamento, trasporti carenti, privatizzazioni e cementificazioni».

In conclusione affermano con forza:

«Adesso basta! Vogliamo riprenderci il nostro mare, vogliamo aprire il nostro porto, diciamo basta a inquinamento e cemento».

Subito la risposta dell’Amministrazione con una nota diffusa già ieri che annuncia la riapertura graduale del Molo di Levante:

“Francesco Di Sarcina, presidente dell’autorità di sistema portuale del mare della Sicilia orientale, ha concordato con Roberto Bonaccorsi, sindaco facente funzione del capoluogo etneo,

l’approntamento di idonee misure di sicurezza, come la sistemazione di new jersey laterali che già sono in fase di reperimento,

per garantire una riapertura pressoché completa del molo di levante entro la fine di luglio”

la nota continua con una precisazione:

«Si tratterebbe tuttavia di una soluzione temporanea, in attesa di avviare gli imponenti lavori di riqualificazione con i 70 milioni di euro del Pnrr, che dovrebbero avere l’inizio nel 2023,

quando il manufatto verrà sottoposto a una completa rigenerazione, interventi che dureranno circa due anni».