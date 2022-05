Covid in Sicilia, 1.371 nuovi casi e un morto. I tamponi eseguiti nell’isola sono 11.653. Catania sempre prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 1.371 nuovi casi e un morto

Covid in Sicilia, 1.371 nuovi casi e un morto. ieri i nuovi positivi nell’isola erano 1.727 ai quali la Regione ne aggiunge 311 riferiti a giorni precedenti.

I tamponi eseguiti sono 11.653. Il tasso sale da 11,3% a 11,7%. La Sicilia è stabile al quarto posto per contagi in Italia, al primo il Lazio con 1.965.

I guariti sono 2.077, con solo un morto. Negli ospedali i ricoverati sono 550, dieci in più rispetto al giorno precedente. in terapia intensiva sono ricoverate 22 persone, tre in più di ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 456; Palermo 422; Siracusa 205; Ragusa 138; Messina 137; Agrigento 119; Trapani 101; Caltanissetta 87 e 17 a Enna.

In Italia ancora giù i contagi e le vittime.

I nuovi positivi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutto il paese sono 14.826 (ieri erano 18.255). Le vittime sono 27, in calo rispetto alle 66 di ieri.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti in Italia sono 142.066 (ieri 193.183). Il tasso di positività è il 10,4%, in aumento rispetto al 9,4% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva Sono 260, 10 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 24.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.234, ovvero 114 in meno rispetto a ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono complessivamente 712.048, ovvero 9.527 in meno nelle ultime 24 ore.

Gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia In totale sono 17.388.877, mentre i morti salgono a 166.569.

Dimessi e guariti sono 16.510.260, con un incremento di 24.636 rispetto a ieri.