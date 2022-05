Differenziata a Catania anche nel centro. Entro settembre spariranno tutti i cassonetti. Si allarga la raccolta porta a porta.

Differenziata a Catania anche nel centro

Differenziata a Catania anche nel centro. Un piano d’azione integrato per attuare la raccolta porta a porta nelle ampie zone del lotto centro non ancora servite dal sistema.

Il piano messo in campo dall’amministrazione comunale di Catania e presentato nella sala giunta di Palazzo degli elefanti.

Mentre nei lotti nord e sud il livello medio di rifiuti differenziati si avvicina al 45%.

Spiegano i funzionari del Comune:

«La recente aggiudicazione al consorzio Gema del capitolato d’appalto per la raccolta dei rifiuti nel lotto che riguarda il centro storico e,

le zone attigue consente finalmente di rimuovere gradualmente i cassonetti e mettere a regime il sistema di raccolta porta a porta».

Il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi evidenzia:

«Abbiamo deciso di accelerare affinché anche il lotto centro si allineasse al resto della città».

Aggiunge Bonaccorsi:

«Avviando il porta a porta, eliminando quei brutti cassonetti che deturpano il territorio e creano discariche con costi altissimi della Tari e scarsi livelli di raccolta differenziata,

siamo a una svolta decisiva a cui tutti i cittadini devono collaborare per avere maggiore pulizia in città e meno costi per il Comune».

Secondo il piano approntato dai tecnici, dal 29 maggio un nuovo passo della raccolta porta a porta riguarderà la zona di Picanello e quella del mare.

Si tratta di un territorio di circa 30 mila abitanti, in cui l’azienda Dusty sta già informando i cittadini del nuovo sistema di lasciare i rifiuti differenziati davanti alla propria abitazione, secondo il calendario dei giorni prestabiliti, unico per tutta la città.

Quando subentrerà Gema, il prossimo 20 giugno, scatterà il porta a porta anche a Nesima Inferiore e Borgo/Cibali.

Sottolineano i funzionari del Comune:

«Entro il prossimo 1 settembre a Catania spariranno tutti i cassonetti».

Infine concludono:

«Vogliamo ricordare le 10 mila multe elevate dai nostri vigili urbani in appena sei mesi per infrazioni al corretto deposito dei rifiuti, quasi la metà dei quali residenti fuori da Catania».