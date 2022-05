All That Fall nel Teatro Sanzio di Urbino. Lo spettacolo seconda parte di un progetto della Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Urbino.

All That Fall nel Teatro Sanzio di Urbino – Intervista video

All That Fall nel Teatro Sanzio di Urbino – Intervista video. Sabato 14 e domenica 15 maggio la scena del Teatro Sanzio di Urbino è per “All that fall”.

Si tratta della seconda parte di un progetto della Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Urbino.

Il titolo rimanda a Samuel Beckett ma nulla ha che vedere con il famoso radiodramma del 1956.

Lo spettacolo interamente prodotto dalla Scuola è la seconda parte di una trilogia sulla città e sul senso dell’abitare, progettata nei mesi di didattica a distanza, che si completerà il prossimo anno.

Così dopo “In una foresta di segni” del 2021, ora approda sul palcoscenico del Teatro Sanzio (ed è una novità) “All that fall”,

spettacolo allestito in collaborazione con il Comune di Urbino e inserito nel cartellone della rassegna dell’Amat “TeatrOltre”.

Spiega Il professore Francesco Calcagnini ha coordinato il lavoro, e afferma:

«… Un aspetto comune di molti spettacoli realizzati dalla Scuola di Scenografia è il rapporto che esiste tra la “machina” scenica e spettatore».

«Un crash test impegnativo per tutti».

Aggiunge il docente di scenografia:

«Più che inseguire il coinvolgimento della partecipazione, questa ricerca ha assunto nel tempo il compito di misurare con attenzione l’avvenimento inatteso che interrompe il corso regolare di un’azione».

«Mai come in questo periodo i teatri sono finiti in televisione».

Sottolinea Calcagnini:

«Indipendentemente dall’opera che veniva messa in scena; il vuoto a norma di legge ha trasformato la retorica accogliente di questi luoghi in allegorie indefinite ed eloquenti di questa interminabile interruzione dalla vita».

Conclude il professore:

«Per questo abbiamo chiesto e ottenuto di mettere in scena il nostro lavoro dentro un teatro, per guardare tutti assieme di un corpo e di oggetti che scendono verso il basso mossi dal proprio peso,

dentro il teatro della città ideale.

Infine chiosa Calcagnini:

«È la prima volta che accade qui a Urbino».

Teatroltre 2022

spettacolo allestito in collaborazione con Comune di Urbino

progetto scene, costumi, luci, video e audio

Scuola di Scenografia | Accademia di Belle Arti di Urbino

drammaturgia Maria Arena

drammaturgia video Emanuele Rebecchini

con

Piero Lanzellotti

Caterina Ridi

Giorgio Donini