Giro d’Italia cambia la viabilità a Catania e Messina. La quinta tappa di mercoledì prevede divieti di circolazione e sosta nel Catanese e nel Messinese: ecco dove.

Giro d’Italia cambia la viabilità a Catania e Messina. Inizierà mercoledì 11 maggio da piazza Università a Catania la quinta tappa del Giro d’Italia per raggiungere Messina, per un totale di 174 Km.

I corridori percorreranno nella fase di avvio alcune strade cittadine sottoposte per l’occasione a vincoli e divieti.

In quella giornata, dalle ore 10 alle 14, è prevista la sospensione temporanea della circolazione per tutti i veicoli in occasione del transito del Giro d’Italia.

Saranno esclusi dal blocco i mezzi delle forze dell’ordine, dei mezzi di soccorso in emergenza e dei mezzi dell’organizzazione.

Le seguenti vie e piazze sono quelle interessate mercoledì al divieto di circolazione:

via Etnea, da piazza Università a viale XX Settembre; via Angelo Litrico; via Umberto, da piazza Ettore Majorana a via Etnea; via Giuseppe De Felice, da via Guglielmo Oberdan a via Etnea;

via Caronda; via Umberto; via Zuccaro; viale XX Settembre; piazza Trento – carreggiata centrale; piazza Giovanni Verga – carreggiata centrale; corso Italia – carreggiata centrale;

piazza Europa, carreggiata ovest, da corso Italia a carreggiata sud, carreggiata sud e carreggiata est; viale Africa, da piazza Galatea a piazza Europa; viale Ruggero di Lauria;

piazza Nettuno – carreggiata est; via Del Rotolo da piazza Sant’Agata al Rotolo a piazza Nettuno; viale Artale Alagona; via Anfuso, da via Porto Ulisse a viale Artale Alagona;

piazza Mancini Battaglia; via Messina, da via Acireale a piazza Mancini Battaglia; piazza Giorgio La Pira – carreggiata sud; viale Ulisse – carreggiata sud da via De Caro a via Acicastello;

via Acicastello; via Antonino Caruso; via Messina, nel tratto tra la via Antonino Caruso e via Nazionale (strada statale 114).

Dalle ore 9.30 sulla strada statale 114, sul tratto compreso tra la rotonda di Capomulini e l’abitato di Mangano.

L’interdizione si concluderà alle ore 12,30 e, comunque, sino a compiute esigenze.

Con effetto limitato dalle 16 di martedì 10 maggio 2022 e sino alle 15 di mercoledì 11 maggio e comunque sino a cessate esigenze, è istituito divieto di sosta, in piazza Della Repubblica,

con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto i mezzi dell’organizzazione;

dalla mezzanotte alle ore 14 di giorno 11 maggio e comunque sino a cessate esigenze, è istituito divieto di sosta, con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto i mezzi dell’organizzazione, nelle seguenti strade:

via Museo Biscari, lato sud, da piazza San Placido a via Landolina; via Landolina, lato est, da via Museo Biscari a via Vittorio Emanuele II; via Vittorio Emanuele II, da via Landolina a via Bianchi, lato sud;

con effetto limitato da mezzanotte alle ore 14 di giorno 11 maggio e comunque sino a cessate esigenze, è istituito divieto di sosta, con rimozione coatta per tutti i veicoli, nelle seguenti vie e piazze:

viale XX Settembre, lato sud, nel tratto compreso tra la via Etnea e piazza Trento, e ambo i lati da piazza Trento a piazza Giovanni Verga;

piazza Trento – carreggiata centrale, lato sud; piazza Giovanni Verga – carreggiata centrale, lato sud; corso Italia – carreggiata centrale, lato sud; viale Ruggero di Lauria, lato ovest-nord;

piazza Nettuno – carreggiata est, lato ovest; viale Artale Alagona, lato ovest-sud; piazza Mancini Battaglia, su tutta la piazza; via Acicastello, ambo i lati; via Antonino Caruso, ambo i lati;

via Messina, nel tratto tra la via Antonino Caruso e via Nazionale (strada statale 114), ambo i lati.

Mercoledì il Giro d’Italia farà tappa nel Messinese.

La carovana partita da Catania, attraverserà un percorso di 174 km concludendo il proprio giro a Messina.

Per favorire lo svolgimento della competizione sarà necessario interdire sulla A20 Messina-Palermo le uscite autostradali di Milazzo, Rometta e Villafranca, tra le ore 12 e le 15.30.

Giovedì 12, tra le ore 9 e le 18, sulla A18 Siracusa-Gela rimarrà anche chiuso lo svincolo di Avola in entrata, ma stavolta per consentire i lavori di ripristino degli impianti di illuminazione.