Incendio esteso a Erice, evacuate alcune abitazioni

Incendio esteso a Erice, evacuate abitazioni. Vasta area aggredita dalle fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, sulla montagna di Erice.

Il rogo avrebbe avuto origine nei pressi della stazione della funivia della cittadina.

Le vampe minacciano le case di via Pola, alcune delle quali sono evacuate, e le abitazioni di contrada di Martogna.

Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile, polizia municipale e operai del Comune sono al lavoro nella zona.

La polizia ha bloccato la strada provinciale che porta alla Vetta della montagna.

La sala crisi della Prefettura ha allertato l’aeronautica militare per chiede l’intervento di mezzi aerei. L’incendio, secondo i vigili del fuoco, è certamente di origine dolosa.

Le fiamme sono avanzate in più punti anche se in parte rallentate dai viali parafuoco.

Nella zona sono in azione diverse squadre dei vigili del fuoco, giunte anche da Palermo e Agrigento, con un elicottero.

Chiesto l’intervento di due canadair, decollati dalla base di Lamezia Terme, ma i mezzi aerei non sono in condizione di operare a causa delle forti raffiche di vento.

Il vento di scirocco spira al massimo e soffia sulla Sicilia occidentale e oltre ad alimentare l’incendio a Erice, favorisce un altro rogo nella vicina frazione di Xitta.

Proprio a Xitta le fiamme hanno raggiunto i capannoni del Mercatone del mobile. I danni sono ancora da quantificare.

Il vento ha provocato anche la caduta di un albero sulla strada provinciale Marsala-Trapani, all’altezza di San Leonardo.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito ma il traffico è bloccato.

Alberi sono caduti anche a Palermo danneggiando alcune auto parcheggiate in via Carlo Alberto Dalla Chiesa e in via Alfonso Giordano.