Protesta lavoratori ex Almaviva, 543 a rischio. Occupata stazione Notarbartolo. Ita deserta il tavolo ministeriale. Sindacati in allerta.

Protesta lavoratori ex Almaviva, 543 a rischio

Protesta lavoratori ex Almaviva, 543 a rischio. Si acuisce la tensione fra i 543 dipendenti ex Almaviva. Questa mattina, una folta rappresentanza di lavoratori si è incontrata nella stazione Notarbartolo di Palermo.

L’incontro per sostenere la vertenza che riguarda tutti i componenti del call center del capoluogo siciliano. I vertici di Ita, hanno disertato il tavolo indetto dal Governo nazionale a Roma per risolvere lo stato di crisi.

Comportamento ritenuto inaccettabile dai lavoratori che sono tornati a manifestare in piazza. Atteggiamento non tollerato anche dal mondo sindacale.

Iolanda Di Gaudio, rappresentante Fistel Cisl Sicilia ha affermato:

«Ita non si è presentata al tavolo, ponendosi con un atteggiamento arrogante. Per di più, si ritiene parte lesa».

Aggiunge la rappresentante sindacale:

«Ad essere danneggiati sono soltanto i 543 lavoratori, ad oggi in mezzo alla strada».

«Speriamo che il Governo, nella persona del ministro Franco e del ministro Giorgetti, si renda conto che deve prendere in mano le redini della situazione».

Spiega la Di Gaudio:

«Adesso diventa un fatto politico, perché Ita è una società a partecipazione statale. Non avevamo dubbi sul fatto che avessero la faccia tosta di non presentarsi, però ci speravamo».

«Ciò per il fatto che, essendo a partecipazione statale, credevamo in un maggiore peso del Governo nazionale per la buona riuscita del tavolo».

Infine la segretaria del sindacato conclude:

«E invece non è avvenuto nulla di tutto questo».

Lavoratori si vedono nella stazione Notarbartolo.

I dipendenti hanno organizzato un corteo, esponendo alcuni striscioni e intonato cori contro la dirigenza di Ita. Il gruppo è rimasto all’interno della struttura per una decina di minuti, per poi posizionarsi nuovamente all’esterno.

Mentre la protesta è in corso, i lavoratori attendono notizie dai rappresentanti del ministero impegnati a contattare i vertici Ita. I sindacati in allerta denunciano che Il futuro dei dipendenti è sempre più a rischio.