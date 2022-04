Damiano Caruso vince il Giro di Sicilia. Sul podio allestito a Piano Provenzana oltre a Caruso premiati anche Meintjes e Cepeda.

Damiano Caruso vince il Giro di Sicilia. Passaggio di consegne con gli scenari rurali e costieri della Sicilia orientale sullo sfondo.

Un siciliano passa il testimone ad un altro siciliano in un percorso che parte da Ragalna, tocca Bronte, Maletto e Randazzo, transita da Linguaglossa e Piedimonte, per poi raggiungere Giarre, Mascali, Fornazzo e Sant’Alfio.

L’Etna, nella piattaforma dantesca di Piano Provenzana, assegna lo scettro di re di Sicilia al ciclista della nazionale italiana Damiano Caruso.

Le ridenti frazioni piedimontesi di Vena e Presa e quelle mascalesi di Nunziata e Puntalazzo, fanno da cornice ad un evento di respiro internazionale come l’ultima tappa del giro di Sicilia “Eolo”.

È dunque lo scalatore ibleo a dominare i pendii etnei che conducono a Piano Provenzana.

Il passista ragusano, dopo aver affrontato i due GPM (gran premi della Montagna) di Contrada Giuliana, sferra l’attacco decisivo a ventidue minuti dal traguardo.

Nibali, dopo un testa a testa esaltante con il ragusano, mostra i segni della fatica, mentre la pedalata di Caruso, arrivato secondo al giro d’Italia del 2021, è più fluida.

In progressione lo scalatore della Nazionale è più agile dello “squalo” Nibali.

Caruso prova ad allungare e guadagna otto secondi mentre il ciclista ecuadoriano Cepeda e Nibali vanno all’inseguimento.

Nell’ultimo kilometro e mezzo Nibali crolla e Caruso prende il largo. Addirittura Nibali arriverà quarto al traguardo.

Secondo posto per il sudafricano Louis Meintjes e terzo posto per l’ecuadoriano Jefferson Cepeda. Quando mancano 15 km all’arrivo, i colombiani Dario Gomez e Rafael Pineda costituiscono la coppia in fuga.

Il loro vantaggio sul gruppo inseguitore è di 1’16”. Il ciclista Gandin si fa invece risucchiare dal gruppo.

Poco dopo, il croato Miholjevic, fino a quel momento in testa alla classifica generale, accusa una crisi e abbassa i giri delle sue pedalate. Il ciclista del Team Friuli perde terreno.

Nel frattempo sono 40 i secondi di ritardo della parte principale del gruppo dai due fuggitivi colombiani.

Poi il gruppo si ricongiunge a Pineda, e Gomez è davanti a tutti. Nibali è supportato dai due gregari suoi compagni di squadra nella Astana: il fratello Antonio e il kazako Zejc.

Il sudafricano Meintjes è tra i fuggitivi insieme e Cepeda. Pertanto, insieme a Nibali e Caruso, sono in tutto quattro i ciclisti che provano a prendere il largo a 9 km dal termine.

Vanno in progressione Caruso e Nibali. Caruso allunga. Nibali e Cepeda rispondono.

Nel frattempo il sudafricano Meintjes è in difficoltà. Nibali è in testa. Dietro Caruso, Meintjes e Cepeda.

Caruso sferra un altro allungo andando in progressione. Nibali risponde ma da seduto. Caruso ha circa 7 metri di vantaggio su Nibali.

Poi il francese Elissonde si inserisce nel gruppo di testa. Meintjes si posiziona alla spalle di Caruso. Nibali è quarto.

Caruso si dimostra reattivo e agile. A 2 km dall’arrivo Cepeda esegue il suo allungo. Nibali risponde all’attacco di Caruso.

Botta e risposta. Poi di fronte alla progressione del ragusano, Nibali finisce per liquefarsi. Al traguardo, Caruso alza le braccia in segno di vittoria. Il sudafricano Meintjes si piazza secondo.

Terzo Cepeda e quarto Vincenzo Nibali. Nella classifica generale, è sempre Caruso a balzare sul gradino più alto del podio.

La prima tappa ( Milazzo-Bagheria) aveva visto vincitore Matteo Malucelli del team Italia. Nella seconda tappa (Palma di Montechiaro-Caltanissetta), era stato Damiano Caruso a trionfare.

Alle sue spalle Vincenzo Nibali e terzo Domenico Pozzovivo. Nella terza tappa a vincere il croato Fran Miholjevic.

A corroborare la premiazione di Caruso, Meintjes e Cepeda sul podio di Piano Provenzana, il sindaco di Linguaglossa Salvo Puglisi, l’assessore regionale allo sport siciliano Manlio Messina.

Umberto Trovato