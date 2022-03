Freddo polare in arrivo anche in Sicilia. Allerta gialla della protezione civile per il maltempo domani su 10 regioni italiane.

Umbria, Lazio, Campania e Molise, su gran parte di Basilicata, Puglia e Calabria, sul settore orientale dell’Emilia-Romagna e su quelli occidentali di Abruzzo e Sicilia.

Previste a breve due perturbazioni che porteranno maltempo sull’Italia, con pioggia, neve e mareggiate.

la prima è mite e proviene dalle isole Baleari, porterà oggi e domani piogge diffuse sul versante tirrenico e, dopo 111 giorni di siccità, anche al Nord.

la seconda, in arrivo venerdì, da Rovaniemi in Finlandia, porterà aria gelida polare con nevicate a quote collinari e tanto maltempo, con mareggiate.

Secondo gli esperti de Il Meteo.it da venerdì arriverà al Centro Sud l’aria fredda e si scontrerà con l’aria nordafricana preesistente e causerà temporali e grandinate.

Previste inoltre mareggiate sulle coste italiche: i venti di ‘Libeccio Freddo’ in arrivo potrebbero attivare anche un moto ondoso con onde di 5 metri dal Mar Ligure fino al Basso Tirreno e addirittura di 8 metri sul Mare di Sardegna.

Una situazione secondo gli esperti che riproporrà la stagione invernale e il prossimo fine settimana farà molto freddo.

Intanto le ultime proiezioni indicano la possibilità di un terzo ciclone gelido in arrivo tra domenica sera e lunedì.

Al sud sono previste piogge diffuse, il tempo continuerà a rimanere molto instabile e diventerà sempre più freddo, con nevicate a quote più basse.

Inoltre durante il fine settimana sono possibili nevicate a quote collinari anche nel Centro-Italia.