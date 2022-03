Covid in Sicilia, 4.346 nuovi casi e 14 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 31.260 tamponi. Palermo ancora prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 4.346 nuovi casi e 14 morti. I contagiati ieri erano 5.491. Nelle ultime 24 ore eseguiti 31.260 tamponi.

La Sicilia è, anche oggi, al sesto posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 229.157 con un aumento di 488 casi.

I guariti nell’isola sono 4.909. In totale i decessi registrati in Sicilia sono 9.987.

Il tasso di positività scende dal 15 al 14%. I morti registrati oggi sono 14, quasi cinquemila i guariti. Nei reparti di rianimazione sono ricoverate 65 persone (3 in più di ieri).

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 1.425; Messina 1.075; Catania 676; Agrigento 503; Trapani 456; Ragusa 405; Siracusa 375; Caltanissetta 307 e 189 a Enna.

In Italia calano i contagi e le vittime.

I nuovi casi in tutto il Paese sono 59.555, Ieri erano 73.357. I decessi registrati sono 82, in calo rispetto ai 118 di ieri.

Eseguiti 384.323 test (ieri 504.185). Il tasso di positività è il 15,5%, in crescita rispetto al 14,5% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 464, ovvero 12 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.181, ovvero 158 in più rispetto a ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono complessivamente 1.262.891, con un aumento di 8.508 nelle ultime 24 ore.

Gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia sono in totale 14.364.723, mentre i morti salgono a 158.782.

Dimessi e guariti sono complessivamente 12.943.050, con un incremento di 52.022 rispetto a ieri.