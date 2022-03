Scontro mortale a Ficarazzi, muore 31enne. Impatto violento contro un muro a Ficarazzi (Pa). Perde il controllo della sua auto e si schianta.

Scontro mortale a Ficarazzi, muore 31enne. Un 31enne, Alex Salvatore Sirna, ha perso il controllo della sua Punto e si schianta contro un muro in via Libertà a Ficarazzi, morendo sul colpo.

Il giovane era di Bagheria, era sposato e non aveva figli.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte.

Il tratto di strada chiuso al traffico per permettere di effettuare i rilievi. Sono in corso le verifiche per accertare la dinamica dell’incidente mortale.