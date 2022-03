Vertenza Pfizer Catania, convocato nuovo tavolo crisi. Si terrà domani, alle ore 11 nei locali di Palazzo della Regione a Catania.

Il tavolo di crisi tratterà la procedura dei 130 licenziamenti avviati dalla Wyeth lederle di Catania, società del gruppo Pfizer Italia.

Presenti per l’occasione, gli assessori regionali per il Lavoro e delle Attività produttive, rispettivamente Antonio Scavone e Mimmo Turano,

il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, il dirigente generale del Dipartimento regionale del Lavoro Gaetano Sciacca.

Invitato inoltre, il sindaco facente funzioni di Catania Roberto Bonaccorsi, oltre ai rappresentanti dell’azienda e delle sigle sindacali coinvolte.

Jerry Magno di Filctem Cgil, Giuseppe Coco di Femca Cisl, Alfio Avellino di Uiltec Uil e Carmelo Giuffrida di Ugl Chimici, che parteciperanno insieme ai segretari territoriali, ai segretari regionali di categoria e alla Rsu affermano:

«Auspichiamo anche la presenza del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci che ha voluto fortemente questo nuovo incontro,

e siamo certi che la sinergia con le istituzioni locali, oltre al nostro accorato appello al Ceo di Pfizer Italia Päivi Kerkola,

possa condurre ad un dialogo fattivo, per la revoca di un procedimento che continuiamo a bollare come ingiusto ed insensato»

Nel caso di un ulteriore esito negativo del tavolo, la trattativa procederà a livello nazionale, coinvolgendo i Ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro.

Infine, i rappresentanti delle sigle sindacali concludono:

«Se necessario siamo pronti ad andare fino a Roma a tutela del personale tutto e dello sviluppo dello stabilimento Pfizer di Catania».

Per tutta la durata della riunione, all’ingresso di palazzo della Regione di Catania (ex Esa), i lavoratori organizzeranno un sit-in pacifico per la rivendicazione del diritto al lavoro nello stabilimento della multinazionale catanese.