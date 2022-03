Pamela Villoresi è frida kahlo in “Viva la vida”. Nella sala Verga del Teatro Stabile di Catania andrà in scena “Viva la vida” di Pino Cacucci.

Pamela Villoresi è frida kahlo in “Viva la vida”. L’8 marzo 2022, significativamente per la festa della donna -e fino al 13- nella sala Verga andrà in scena “Viva la vida” di Pino Cacucci, una produzione del Teatro Biondo di Palermo.

Liberamente tratto da Gigi Di Luca, cui si deve il progetto, l’adattamento e la regia, lo spettacolo narra del rapporto tra la pittrice messicana e la sua ultima amante: Chavela Vargas.

Sul palco:

Pamela Villoresi recita nei panni di Frida Kahlo; Lavinia Mancusi interpreta la cantante Chavela Vargas; Veronica Bottigliero, una body pointer, dipinge il corpo nudo di Frida.

Obbligo di geen pass e mascherina.