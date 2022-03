Fabio Concato a Palermo conquista il pubblico. Sala gremita, spettatori divenuti cantanti con un ambiente votato alla musica.

Fabio Concato a Palermo conquista il pubblico

Fabio Concato a Palermo conquista il pubblico. Più di due ore di musica, ma non soltanto.

Fabio Concato, coi suoi musici, ha conquistato il pubblico del teatro “Golden” di Palermo grazie a uno spettacolo che, pindaricamente, ha volato tra i brani che ne hanno caratterizzato i decenni di attività.

Sala gremita in ogni ordine di posto, spettatori divenuti cantanti e un ambiente assolutamente votato alla musica.

“O bella bionda” ha aperto il sipario, poi via tra suoni e qualche parola.

Immancabile, a inizio serata, un pensiero lanciato al popolo ucraino dice Concato:

«Non sono solito farlo ma stavolta credo sia doveroso; siamo vicini a chi soffre in questo periodo e per qualcosa che nessuno avrebbe voluto vedere».

Aggiunge il cantante:

«Adesso suoniamo e proviamo a cantare, fatelo anche voi se volete. La musica, del resto, è un ottimo modo per allontanare i brutti pensieri».

Infine afferma Fabio Concato:

«Certo, però, vorremmo che quelli scompaiano a prescindere dalle distrazioni cui noi ci affidiamo».

Un Concato sul pezzo, spalleggiato alla grande dai musicisti che da anni condividono con lui la scena.

Tutti, a turno, hanno regalato al pubblico assoli e “fioretti” non da poco;

meritano certamente considerazione quelli alle tastiere di Ornella D’Urbano in “Buonanotte a te”, o gli “allunghi” d’insieme (per esempio in “Prima di cena” e “Sexy tango”) con protagonisti il basso di Casali, la batteria di Palazzi Rossi e la chitarra di Tomassini.

Platea entusiasta e protagonista durante tutto il corso della serata, come fosse il sesto elemento del quintetto che occupava il palco;

cori per tutto il tempo, applausi e continui scambi di battute col cantante meneghino.

Ironia, naturalmente, ma anche tanti spunti sul periodo, pandemia e guerra a parte, su valori e principi a volte “latitanti” e sulle differenze tra generazioni, pure nella musica:

Sottolinea, ridendo, il cantante:

«certo, un po’ di tempo è trascorso dai miei inizi ricordo quando mio padre mi educava alla musica, poi agli strumenti; ho “rubato” tutto a lui».

«Ogni bimbo dovrebbe avere qualcuno che lo introduca alla musica, in generale all’arte».

«Sarebbe bene che, già da piccolissimi, ci si abitui a frequentare i teatri, i musei, gli spazi dove si fa cultura».

«Credo sia fondamentale per chi vuol diventare, un domani, uomo o donna consapevole nella società».

Avanti, quindi, con lo stile e le vocalità di sempre.

Chiusura con qualche accenno di movimento ballerino dalla sala e nonostante le mascherine, con la bici e i pedali della immancabile “Rosalina”.