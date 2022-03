Movida a Catania incontrollata, allarme della Fipe. Gestori dei locali temono l’ennesimo comportamento sconsiderato da parte di bande di giovinastri che rendono invivibile la zona della movida.

Movida incontrollata a Catania, allarme della Fipe. Si prospetta un altro fine settimana e gli imprenditori della ristorazione si preparano.

Infatti i gestori dei locali temono l’ennesimo comportamento sconsiderato da parte di bande di giovinastri che rendono invivibile la zona della movida.

Giovanni Trimboli, presidente dei ristoratori Fipe avverte:

«Quello che dovrebbe essere un luogo di svago e di divertimento per gli avventori e dove noi imprenditori abbiamo investito con le nostre attività si trasforma spesso in un far west».

«I pochi vigili urbani non sono messi nelle condizioni di tenere a bada situazioni incresciose che si verificano tra ragazzi ubriachi, risse, scippi e situazioni da aver paura».

Aggiunge il presidente Fipe:

«Chiediamo maggior attenzione da parte delle forze dell’ordine, un presidio del territorio costante che scoraggi le teste calde e faccia sentire più sicura la clientela,

che frequenta il centro storico per andare a cena, per incontrarsi davanti a un drink, per passeggiare con un gelato tra le mani e vuole fare tutto questo con serenità».

Continua Trimboli:

«Vogliamo maggior tutela non solo per le nostre imprese ma anche per i nostri clienti e gli abitanti del centro storico».

«La nostra città deve puntare sul turismo, ci stiamo preparando alla stagione estiva che speriamo sia di ripartenza per tutti e non siamo certo nelle condizioni migliori».

Infine conclude il presidente Fipe Trimboli:

«Aspettiamo la videosorveglianza nelle strade del centro, la raccolta differenziata prosegue con difficoltà, chiediamo più cura del verde e delle strade ma soprattutto maggiore sicurezza».

Anche il presidente regionale e provinciale della Fipe Confcommercio Dario Pistorio chiede di alzare il livello di sicurezza e spiega:

«Sta venendo a mancare quella programmazione sul controllo del territorio che eravamo riusciti a definire nel passato con il Comitato ordine pubblico e sicurezza in Prefettura,

con le Commissioni consiliari in Comune, con gli assessorati di competenza, Viabilità, Sicurezza, Commercio, Polizia locale».

Conclude il presidente regionale e provinciale della Fipe Confcommercio:

«Dobbiamo evitare incidenti fuori dai locali, macchine in doppia fila, motorini che scorrazzano ovunque».

Infine chiosa Pistorio:

«Insieme dobbiamo rendere il centro storico un luogo godibile e tutelato».