Fabio Concato torna in concerto a Palermo

Fabio Concato torna in Sicilia, appuntamento fissato per venerdì 4 marzo (ore 21.30) al teatro “Golden” di Palermo.

Il “Musico Ambulante Tour”, quindi, fa tappa ancora una volta nella nostra regione e, come sempre, condurrà gli spettatori in un viaggio denso di ricordi e caratterizzato dai successi senza tempo del cantautore meneghino.

Un percorso, iniziato a metà degli anni Settanta, che continua a impreziosirsi di novità e che pare destinato a sviluppare nuovi itinerari.

Cantiere sempre aperto per il cantante milanese che, proprio in questi giorni, ha proposto il suo nuovo singolo “VentiVenti”.

È un omaggio a Enzo Jannacci e fa parte di un progetto che ha messo insieme diversi interpreti della musica italiana;

testo (di Tiziano Jannacci) e musica (di Sal Di Martino) vogliono lanciare un messaggio d’ottimismo dopo la stagione della pandemia e proiettare,

grazie alle armonie samba, chi ascolta verso una nuova stagione di allegria e spensieratezza.

Sul palco, venerdì prossimo, protagonisti insieme al paroliere classe 1953 ci saranno i musicisti “storici”;

Ornella D’Urbano al piano e alle tastiere, Gabriele Palazzi Rossi alla batteria, Stefano Casali al basso e Larry Tomassini alle chitarre.

Una scaletta ben equilibrata, quella proposta dal quintetto, che alternerà i brani degli inizi a quelli del passato più recente.

Ci ha detto Concato:

«Finalmente torniamo a fare quel che ci piace e potersi esibire in teatro ha un sapore particolarmente dolce».

«Due anni, gli ultimi, assolutamente “particolari”. Ma adesso andiamo avanti, con la consapevolezza di avere tanto da dare a chi viene ad ascoltarci».

Gli anni passano, ma la tua musica no. Bella soddisfazione, immagino. Ti basta intonare la prima strofa e via, dalle platee partono i cori: gratificante, no?

«Indubbiamente. Mi fa particolarmente piacere e significa aver seminato bene… In generale, comunque, ritengo che il merito sia proprio della musica in quanto tale».

«Non ricercare sempre e per forza le visualizzazioni, suonare e cantare non perché lo si debba fare, ma perché si sente di farlo».

«La musica è sostanza, serve quella che io definisco “ciccia”. Oggi mi pare si viva di meteore, quasi ci fosse l’esigenza del “mordi e fuggi” costantemente, in tutti gli ambiti».

«L’arte dovrebbe salvarsi da ciò, avere tempi propri».

Musicisti e cantanti, per esempio, non dovrebbero aver paura di “suonare” e di “cantare”. Che ne pensi?

«Certo che no! Sono alla vecchia maniera, non impazzisco per certi “scherzetti” della tecnologia».

«Per me la musica si continua a fare con gli strumenti; che belle le melodie di chitarre e pianoforti, il ritmo delle percussioni».

«Se a tutto questo aggiungiamo pure una voce discreta, il gioco è fatto».

Il conto alla rovescia sta per finire. Palermo aspetta di trascorrere una serata dal tono garbato e gentile; si canterà, insieme,

l’amore e si proverà a celebrare la serenità. Da “Gigi” a “Guido Piano”, con in mezzo un “Sexy Tango” e l’immancabile “Fiore di Maggio”.

Auspicio, quest’ultima, alla primavera che tutti noi, probabilmente, abbiamo fretta di vivere; con l’augurio che a sbocciare sia, intanto, la pace.

Luigi Provini