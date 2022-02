Guerra Russia-Ucraina, da Sigonella droni verso Kiev. Il velivolo telecomandato è decollato alle 15 di ieri pomeriggio e ha sorvolato Kiev.

Guerra Russia-Ucraina, da Sigonella droni verso Kiev. Il velivolo telecomandato è decollato alle 15 di ieri pomeriggio e ha sorvolato Kiev.

Il velivolo denominato Forte 12 è partito da Sigonella ed è volato fino nell’Ucraina, sorvolando il Mar Nero e poi Kiev, Donetsk e Mariupol.

I droni della Nato sono in grado di volare fino a 30 ore, coprendo fino a 16mila chilometri di distanza.

La base militare di Sigonella risulta centrale nei programmi della Nato, nell’ambito della guerra tra Russia e Ucraina.

I radar di volo hanno tracciato un drone spia che, partito dalla Sicilia, è arrivato fino al teatro del conflitto.

Dopo che questa notte il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato l’attacco contro l’Ucraina, le truppe sono penetrate dalla Bielorussia (a Nord) e dalla Crimea (a Sud).

Intanto a Kiev, capitale ucraina si sono udite esplosioni e l’aeroporto militare sembra occupato.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di Difesa.

Alle ore 14 conferenza stampa dell’Unione Europea che annuncia forti sanzioni economiche e finanziarie contro il governo Russo.

Nello scacchiere geopolitico internazionale si parla di Sigonella, base americana alle porte di Catania.

All’interno della base dell’aeronautica militare è presente una flotta di cinque droni Global Hawk. Velivoli arrivati in Sicilia tra il 2019 e il 2020 per via della “posizione strategica nel Mediterraneo” della base isolana.

I Global Hawk sono velivoli giganti senza pilota che dovrebbero occuparsi, secondo quanto riporta la stessa Aeronautica militare, di:

«sorveglianza terrestre e marittima, su vaste aree e in qualsiasi condizione meteorologica e di luce,

per la protezione delle truppe di terra e delle popolazioni civili, per il controllo delle frontiere, per la sicurezza marittima e l’assistenza umanitaria».