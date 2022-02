Ciclista catanese cade nel burrone e muore. L’uomo è precipitato giù per decine di metri, mentre la bicicletta è rimasta incastrata nella ringhiera.

Ciclista catanese cade nel burrone e muore. Un sessantenne mentre era con la sua bicicletta è precipitato in un burrone della Rotabile Castelmola e ha perso la vita.

L’incidente stradale è avvenuto in un curvone di una strada tortuosa, in via Leonardo da Vinci.

L’uomo, era originario di Mascali, comune in provincia di Catania.

Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della bici e ha urtato violentemente contro la ringhiera di protezione del tornante.

L’uomo è precipitato giù per decine di metri, mentre la bicicletta è rimasta incastrata.

Per il recupero del corpo si è reso necessario l’intervento di un elicottero.