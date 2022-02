Camionisti continuano protesta contro caro benzina. Prosegue la contestazione al casello dell’autostrada Ct-Me di San Gregorio di Catania.

Camionisti continuano protesta contro caro benzina

Camionisti continuano protesta contro caro benzina. Prosegue la contestazione al casello dell’autostrada Catania-Messina di San Gregorio di Catania.

Il raduno concentrato all’entrata della A18 dal capoluogo etneo, area occupata dagli autotrasportatori promossa dall’Aias contro l’aumento del costo del carburante.

Tra ieri sera e la notte scorsa, ignoti, hanno bloccato tre camion, due lungo la A19 Palermo-Catania e uno alla Zona Industriale di Catania.

Questi ultimi hanno costretto gli autisti a fermarsi e hanno tagliato i pneumatici dei loro mezzi. La polizia indaga sugli episodi avvenuti che non è certo siano collegati alla protesta.

Stamane, in una lettera spedita al prefetto di Catania, i rappresentanti provinciali delle organizzazioni di categoria (Cia, Confagricoltura, Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP e Fruitimprese), chiedono agli autotrasportatori:

«un gesto di buonsenso e una mediazione che porti allo sblocco della situazione in tempi brevi».

I responsabili sindacali scrivono;

«Con il perdurare del blocco degli autotrasporti l’economia agricola di un vastissimo comprensorio rischia il collasso».

Aggiungono i manifestanti responsabili delle sigle sindacali:

«pur condividendo le preoccupazioni e le ragioni degli autotrasportatori, strozzati come noi dal caro energia, dobbiamo evitare che al danno dell’aumento spropositato delle tariffe energetiche,

si aggiunga la beffa della perdita di ingenti quantitativi di frutta e verdura già pronta per essere immessa sui mercati italiani ed esteri».

Continuano gli autotrasportatori:

«Riteniamo che la risposta all’aumento dei costi per il trasporto e per la produzione non è il blocco totale dell’economia, che rischia di affossare l’intero comparto agricolo siciliano a tutto vantaggio dei nostri competitor italiani ed europei».

concludono gli organizzatori della protesta :

«non possiamo permetterci di far marcire tonnellate di merce coltivata a costo di grandi sacrifici e non possiamo sostenere altri costi che darebbero un colpo mortale alle aziende agricole siciliane».