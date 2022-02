Calciatore grave per un malore in campo. È svenuto in campo durante la partita, subito soccorso e trasportato all’ospedale Villa Sofia.

Si tratta del giocatore dell’Avis Capaci, Nicola Basile, la squadra milita nel campionato di serie D di calcio a 5.

Il giovane giocatore si è sentito male durante la partita contro il Palermo Futsal Club. Nel corso del ventottesimo minuto ha avvertito un malore e si è accasciato al suolo.

Immediato l’intervento dei compagni e dei medici della squadra avversaria che lo hanno soccorso e con un’ambulanza trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Nicola sottoposto a un intervento chirurgico alla testa e si trova in prognosi riservata.

L’Avis Capaci, con un messaggio su Facebook, ha reso noto che:

«i medici hanno comunicato che dovranno aspettare qualche giorno per capire se l’intervento è riuscito e se vii sono danni cerebrali».