Coronavirus in Sicilia, 3.463 nuovi casi e 25 morti. Nelle ultime 24 ore i test eseguiti sono 28.099. Palermo è la prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 3.463 nuovi casi e 25 morti

Coronavirus in Sicilia, 3.463 nuovi casi e 25 morti. I contagiati sono in netto calo rispetto ai 7.852 di ieri.

La Regione Sicilia comunica che del numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 359 sono relativi a giorni precedenti al 3 febbraio.

L’Isola è al quinto posto in Italia per numero di contagi, al primo il Lazio con 5.313. Calano i test eseguiti nelle ultime 24 ore, che sono 28.099 (ieri erano 43.032).

Il tasso di positività scende dal 13,7 al 12,3%. I morti registrati in Sicilia sono 25 (solo uno oggi, gli altri riferiti a giorni precedenti), i guariti sono 743.

Nelle terapie intensive il numero dei pazienti resta stabile a 127. In area medica i ricoveri sono in aumento, 1.412 (16 in più di ieri).

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 849; Catania 822; 660 Messina; Trapani 349; Siracusa 306; Ragusa 265; Agrigento 248; Caltanissetta 245 e 78 a Enna.

In Italia calano ancora i positivi ma aumentano le vittime.

I nuovi contagi nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 41.247, ieri erano 77.029. Le vittime sono 326, mentre ieri erano 229.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 393.663 (ieri erano 686.544). Il tasso di positività è il 10,47%, in calo rispetto a ieri (quando era 11,2%).

I pazienti in terapia intensiva sono 1.423, 8 meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 70.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.675, ovvero 177 in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia gli italiani contagiati dal Covid sono complessivamente 11.663.338.

I positivi attuali sono in totale 1.990.701, in calo di 82.547 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono 149.097. Dimessi e guariti sono 9.523.540 con un incremento di 123.823 rispetto a ieri.