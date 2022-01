Sant’Agata, Covid limita festa: il programma. Si avvicinano i festeggiamenti, che saranno ancora una volta limitati a causa dell’emergenza coronavirus.

Sant’Agata, covid limita la festa: il programma

Sant’Agata, Covid limita la festa: il programma. Si avvicina la festa di Sant’Agata, che sarà ancora una volta limitata a causa dell’emergenza coronavirus.

Lo conferma l’Arcidiocesi di Catania:

«Le condizioni in cui ci troviamo non permettono il desiderato svolgimento della festa in onore della nostra amata patrona».

Spiegano i responsabili:

«Ancora una volta le difficoltà causate dalla pandemia obbligano a limitarci nelle manifestazioni esterne ed anche per quanto riguarda i momenti liturgici».

Infine aggiungono i delegati dell’Arcidiocesi, per venire incontro:

«al desiderio dei fedeli di venerare Sant’Agata in presenza, si comunica sin d’ora che sarà organizzata una esposizione straordinaria del Busto reliquiario e delle reliquie,

non appena le condizioni della emergenza epidemiologica lo consentano, anche prima delle celebrazioni di agosto».

Triduo solenne di preparazione in Cattedrale:

Domenica 30 gennaio

Ore 9,30, 11: sante messe.

Ore 17,15: recita del rosario.

Ore 18: santa messa presieduta dal parroco con la partecipazione delle donne operate al seno e preghiere a Sant’Agata.

Lunedì 31 gennaio

Ore 10,00: santa messa all’altare di Sant’Agata.

Ore 17,15: recita del rosario.

Ore 18: santa messa con la partecipazione del Maestro del fercolo e dei suoi collaboratori e dei direttivi e delle rappresentanze delle associazioni agatine.

Preghiere a Sant’Agata. Presiede mons. vicario generale.

Martedì 01 febbraio

Ore 10: santa messa all’altare di Sant’Agata.

Ore 17,15: recita del rosario.

Ore 18: santa messa con la partecipazione dei presidenti e rappresentanti delle associazioni dei cerei e preghiere a Sant’Agata. Presiede Salvatore Gristina, amministratore apostolico.

Mercoledì 2 febbraio – Giornata mondiale degli Istituti di vita consacrata

Ore 10: Santa Messa all’altare di Sant’Agata.

Ore 17,45: Nella festa della Presentazione del Signore l’Amministratore Apostolico presiederà la benedizione delle candele e la Santa Messa con la partecipazione delle rappresentanze delle religiose e dei religiosi dell’Arcidiocesi.

Nei giorni 3, 4, 5 e 12 febbraio dalle ore 8 alle ore 20,30 la Basilica Cattedrale rimarrà aperta per accogliere i fedeli che potranno partecipare alla Santa Messa.

Secondo le norme sanitarie vigenti, in Cattedrale saranno ammessi i fedeli nel numero consentito con la mascherina ed il giusto distanziamento.

Al termine di ogni celebrazione i fedeli che hanno partecipato alla Messa saranno invitati a uscire per la necessaria sanificazione.

Si procederà poi all’ingresso di quanti vorranno partecipare alla celebrazione successiva.

Le Sante Messe saranno celebrate alle ore 8,30; 10; 11,30; 13; 16,00; 17,30; 19.

La benedizione dei sacchi sarà impartita al termine di ogni messa rimanendo ciascuno al proprio posto. I sacerdoti saranno disponibili per le confessioni.

Venerdì 4 febbraio.

Ore 06,00: l’amministratore apostolico, in diretta streaming sui canali Fb e YouTube dell’Arcidiocesi, partecipa con il sindaco alle operazioni di apertura del sacello e presiede la messa dell’aurora. Al termine della celebrazione il Busto reliquiario della Santa patrona sarà riposto nel sacello.

Sabato 5 febbraio – Solennità di Sant’Agata V. M.

Ore 06,00: l’amministratore apostolico in diretta streaming sui canali Fb e YouTube dell’arcidiocesi, partecipa con il sindaco alle operazioni di apertura del sacello e presiede la santa messa. Al termine della celebrazione il Busto reliquiario della Santa patrona sarà riposto nel sacello.

Dal 6 a 11 febbraio in cattedrale celebrazioni dell’ottavario.

Domenica 6 febbraio: sante messe alle ore 8; 09,30; 11; 18. Lunedì 6/Venerdì 11: sante messe alle ore 10,00 e alle ore 18,00 all’altare di Sant’Agata. Martedì 8 febbraio: ore 17,30, ordinazione di due diaconi.

Sabato 12 febbraio – Chiusura delle celebrazioni

Ore 6: L’amministratore apostolico in diretta streaming sui canali Fb e YouTube dell’arcidiocesi, partecipa insieme con il sindaco alle operazioni di apertura del sacello e presiede la santa messa. Al termine della celebrazione il Busto reliquiario della Santa patrona sarà riposto nel sacello.