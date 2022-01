Estorsioni a commercianti e usura a Catania, 16 arresti. colpo al clan Pillera-Puntina. tra le vittime i proprietari di una nota pasticceria etnea.

Estorsioni a commercianti e usura a Catania, 16 arresti. Importante blitz di polizia attraverso l’operazione denominata “Consolazione”.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Gip Pietro Currò, su richiesta dei sostituti procuratori Antonella Barrera e Assunta Musella del gruppo della Dda coordinato dall’aggiunto Ignazio Fonzo,.

Le indagini sono iniziate nel 2015 dalla sezione reati della squadra mobile della Questura sulla cosca catanese che fa capo allo storico capomafia detenuto Salvatore Pillera.

Nel mirino della mafia ‘tagleggiata’ una delle più note pasticcerie di Catania.

Tra i crimini del gruppo mafioso anche un panificio devastato durante un raid punitivo con aggressione e minacce di morte.

Prestiti a usura con tassi del 10 per cento al mese.

Le sopraelencate sono alcune delle attività criminose messe in atto dalla cosca ‘Pillera-Puntina di Catania emerse dalle indagini della polizia che ha arrestato 16 persone.

Tradotti In carcere:

Giacomo Maurizio ‘Nuccio’ Ieni, di 65 anni, indicato come il ‘reggente’ della cosca; Fabrizio Pappalardo, di 55, ritenuto il capo del gruppo del Borgo;

Nicola Cristian Sebastiano, di 37, Carmelo Faro, 52 anni; Angelo Magni, 58 anni; Francesco Nicolosi, di 52; Roberto Pappalardo, di 51; Vittorio Puglisi, di 62;

David Massimo Puleo, 50 anni, Giovanni Recupero, di 51; Fausto Russo, di 33; Tommaso Orazio Maria Russo, di 65; Giuseppe Saitta, di 54;

Giacinto Sicali, 57 anni, e Giacomo Pietro Spalletta, di 61.

Gli arresti domiciliari per:

Carmelo Podestà, di 36 anni.

Secondo l’accusa, i due, assieme ad altri esponenti ritenuti di spicco della cosca, come Carmelo Faro, Vittorio Puglisi e Giacomo Spalletta, controllavano in maniera capillare la loro zona di influenza.

All’interno del loro territorio effettuavano estorsioni a titolari di attività e praticando prestiti di denaro a usura, con tassi del 10% al mese.

Dalle indagini è emersa l’estorsione a uno dei soci di una delle più note pasticcerie di Catania, costretto a versare 2.500 euro per le festività di Natale e Pasqua, oltre a consegnare periodicamente numerose ‘ceste’ con i prodotti dolciari.

Scoperti anche prestiti ad usura nei confronti di soci e amministratori di alcune ditte del settore della ristrutturazione edile e dell’impiantistica e del commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori.

Le vittime hanno collaborato denunciando.

Tra gli arrestati, in flagranza di reato, anche Giuseppe Saitta, accusato di spaccio di droga perché trovato in possesso di un chilogrammo di marijuana, 10 stecche della stessa droga, un bilancino di precisione e 6.000 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

La nota della questura precisa:

«Tutte le ipotesi accusatorie, allo stato avallate dal Gip in sede, dovranno trovare conferma in esito al procedimento penale che verrà instaurato nel contradittorio tra le parti, come legislativamente previsto».