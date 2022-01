Musumeci: «Spesso il tampone è un’illusione». Il presidente della Regione: «Con questa tendenza di contagi la zona arancione sarà inevitabile, dobbiamo allungare più possibile la permanenza in zona gialla».

Musumeci: «Spesso il tampone è un’illusione». Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, risponde ai cronisti.

Musumeci a Palazzo Orleans replica ai giornalisti che gli chiedono della carenza di scorte di tamponi:

«I tamponi ci sono, troppo comodo fare tamponi e dire sono no vax».

«Io sono per l’obbligo vaccinale, basta con questa farsa. Si vaccinino. Meno tamponi faremo e più vaccinati avremo».

Spiega il presidente della Regione Siciliana:

«Spesso il tampone è un’illusione, se tutto il personale dedicato potesse raggiungere invece le persone a domicilio per avere le giuste cure faremmo un lavoro migliore».

«Con questa tendenza di contagi la zona arancione sarà inevitabile, dobbiamo allungare più possibile la permanenza in zona gialla».

Evidenzia Musumeci:

«Il tampone non è la strada maestra, deve essere una eccezione non una regola. Le lunghe file negli hub? Ho visto immagini peggiori in Lombardia e in altre regioni».

Oggi i responsabili della Cgil sostengono che è:

«inammissibile che Catania e provincia possano contare su due soli hub dove effettuare i tamponi: e cioè all’ex Mercato ortofrutticolo cittadino e al PalaTupparello di Acireale».

Aggiungono gli esponenti sindacali:

«Sulla carta la Regione Siciliana asserisce di fare del proprio meglio, ma il sindacato pensa che le istituzioni politiche e sanitarie non siano ancora approdate al meglio delle soluzioni possibili, che,

in questo caso sarebbe rappresentato dal potenziamento dei punti dove effettuare i tamponi».

Musumeci si intrattiene indicando la situazione negli ospedali siciliani:

«A Palermo il 70% dei ricoverati per il Covid non è vaccinato».

«Il paradosso è che queste persone chiedono di non essere curate, perché negano persino l’esistenza del contagio».

Aggiunge Musumeci:

«Rifiutano le cure mediche, questo è un dato davvero allarmante».

Sottolinea il capo del governo regionale:

«Dobbiamo non solo lavorare per curare quelli che sono vaccinati con sintomatologia assolutamente lieve ma dobbiamo convincere i no vax a farsi curare e diventa più problematico».

Sulla vaccinazione ai bambini aggiunge:

«Siamo all’8% di vaccini per la fascia 5-11 anni, un dato in linea con la media nazionale».

«Si è ricreata la stessa diffidenza che si era manifestata negli adulti all’inizio della seconda fase». Infine il presidente riferendosi alle scuole afferma:

«Il tema delle riaperture sarà affrontato entro le prossime 24 ore, stamattina ne ho discusso con l’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla».

Riferisce il presidente ai giornalisti:

«Attendiamo che il governo centrale faccia capire le sue intenzioni».

Poi chiosa:

«Fino all’ultimo minuto dobbiamo guardare alla tendenza della curva epidemiologica».