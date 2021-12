Precari teatro Bellini stabilizzati dopo 30 anni. Stamane pubblicato l’avviso rivolto a 32 lavoratori che da circa trent’anni attendevano di essere regolarizzati.

Precari teatro Bellini stabilizzati, erano in attesa da 30 anni

Precari teatro Bellini stabilizzati dopo 30 anni. Oggi l’annuncio del completamento del percorso di stabilizzazione ai lavoratori e ai rappresentanti sindacali.

Lo hanno comunicato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, l’assessore regionale allo Spettacolo Manlio Messina,

il sindaco di Catania Salvo Pogliese e il commissario straordinario del Bellini Daniela Lo Cascio.

Stamane pubblicato l’avviso rivolto a 32 lavoratori che da circa trent’anni attendevano di essere regolarizzati.

Sono figure professionali specifiche attinenti a varie qualifiche come artisti, tecnici e amministrativi.

Nel corso della riunione il presidente Musumeci ha evidenziato:

«Era un impegno che avevo assunto nel maggio del 2019.

«Dunque, in trenta mesi abbiamo fatto quello che non si era fatto in trent’anni:

abbiamo dato stabilità al Teatro grazie al finanziamento triennale, avviato i lavori di sistemazione delle strutture e, adesso, restituito dignità lavorativa a tanti lavoratori che sino ad oggi hanno vissuto nella provvisorietà».

aggiunge il presidente della Regione:

«Adesso ci aspettiamo un maggiore impulso affinché questa Istituzione teatrale, assieme a tutte le altre dell’Isola, possa essere protagonista di una stagione di rilancio che punti sul turismo culturale».

Il sindaco Pogliese ha aggiunto:

«Il teatro e la città hanno raggiunto un obiettivo per il quale tutti abbiamo lavorato incessantemente superando problemi finanziari, burocratici e amministrativi.

L’importante, però, è essere arrivati a questa giornata che rappresenta un punto di partenza all’interno di un percorso qualificante nel quale ognuno ha fatto la propria parte».

Continua il primo cittadino di Catania:

«L’ha fatta la Regione Siciliana dando stabilità economica-finanziaria al Bellini con finanziamenti crescenti triennali, l’ha fatto la Città metropolitana con un finanziamento straordinario aggiuntivo di 350 mila euro dopo dieci anni di assenza,

lo ha fatto il Comune di Catania con l’utilizzo della tassa di soggiorno per sostenere la promozione della campagna abbonamenti e il concerto di Capodanno che quest’anno avrà una valenza simbolica in più».

Per il commissario straordinario Lo Cascio, la stabilizzazione dei precari resta:

«una pietra miliare nel processo complessivo di ristrutturazione del Bellini, che consentirà di porre fine anche a un rilevante contenzioso con molti lavoratori».

Per la sistemazione delle strutture del teatro la Regione ha stanziato 1,5 milioni di euro, mentre un altro milione è destinato all’acquisizione della ‘Casa del Mutilato’.

Si tratta del vicino edificio risalente agli Anni Trenta del secolo scorso, che sarà adibito a museo dei costumi e delle memorie del Bellini.