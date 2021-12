Comuni siciliani in restrizione, altri tre in arancione. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci.

Comuni siciliani in restrizione, altri tre in arancione. Il presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, firma nuova ordinanza.

Il provvedimento prolunga la durata delle misure restrittive anti-Covid per i seguenti tre Comuni:

Marianopoli (Caltanissetta); Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (Messina). Questi tre territori saranno in “zona arancione” ancora fino a mercoledì 5 gennaio 2022.

Intanto, in totale, sono dieci i comuni che passeranno già il capodanno in zona arancione in base all’ordinanza del presidente Musumeci.

Gravina di Catania resta in zona arancione.

L’ordinanza precedente firmata alla vigilia di Natale indicava la restrizione per il Comune di Gravina di Catania, proprio da ieri da lunedì 27 dicembre e fino a mercoledì 5 gennaio.

Misure condizionanti in vigore anche in altri sei comuni.

Le misure restrittive anti covid sono attualmente in vigore anche in altri 6 Comuni fino al 31 dicembre, e sono:

Butera (Caltanissetta); Barcellona Pozzo di Gotto; Fiumedinisi; Gualtieri Sicaminò; Milazzo e San Filippo del Mela (Messina).

I Comuni che tornano in zona bianca.

I territori per i quali l’ordinanza è scaduta alla mezzanotte e non è stata prorogata sono:

Castrofilippo (provincia di Agrigento) e Motta Sant’Anastasia (Catania).