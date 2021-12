Catania-Palermo 2-0, doppietta di Moro. L'attaccante del Catania raddoppia e decide il risultato dei rossoazzurri vittoriosi al Massimino.

Catania-Palermo 2-0, decide sempre Moro. Gol incredibile del bomber degli etnei, che dopo aver messo a sedere Crivello e Marconi castiga Pelagotti.

Moro come sempre da attaccante di razza chiude la partita e determina la vittoria degli etnei sul Palermo.

Partita interessante ed equilibrata. Le aspettative di Catania-Palermo rispettate in pieno da una parte e dall’altra.

Inizio ben giocato e subito in avanti gli etnei. Baldini disegna un 4-3-3 variabile e improvviso, Greco e Biondi dietro Moro, Russini a sinistra.

Il numero 10 del Catania si allarga spesso a destra e produce buon gioco e precisione negli interventi.

Gli avversari adottano il consueto 3-5-2 con linee molto strette e ripartenze veloci che gli uomini di Filippi rispettano in campo.

Il vantaggio si compie per un’azione di Biondi, che su un fallo si procura il rigore, realizzato con la consueta freddezza di Moro.

Nella seconda parte del primo tempo i ritmi dei calciatori scendono di intensità considerato l’inizio giocato a ritmi molto veloci.

Per gli etnei Biondi punta con bravura sulla rete, abile a saltare e avere la meglio su Crivello, ma il vigile Pelagotti decide con destrezza.

Russini tenta e si avvicina al raddoppio ma il suo diagonale sinistro si perde a poca distanza dal palo.

Il primo tempo trascorre interamente a favore dei rossoazzurri più che mai determinati che convincono e fanno ben sperare.

Il Palermo forse un tantino demoralizzato ma sempre attento e velocissimo nelle ripartenze che mettono paura non conclude in rete.

Il fischio ferma il gioco e tutti negli spogliatoi.

Nella ripresa l’allenatore delle aquile Filippi cambia lo schema e programma una squadra più offensiva inserendo Silipo dall’inizio.

Intanto Ercolani sostituisce Claiton costretto a fermarsi.

Partita nella ripresa dai contenuti più incisivi ed emozionanti, saltano gli schemi che determinano anche gli episodi intrisi di suspence.

Russini prima e Almici poco dopo lasciano il capo. L’impronta finale la determina come sempre Moro, deciso entra in area di rigore e con un sinistro preciso beffa Pelagotti.

Derby che ha provocato tra gli spettatori molta tensione-emozione e che segna per il Catania una vittoria meritata con un 2-0.

TABELLINO CATANIA-PALERMO 2-0 (24′ rig. – 85′ Moro)

Catania 4-3-3: Stancampiano, Calapai, Claiton (Ercolani 46′), Monteagudo, Pinto, Rosaia, Maldonado (Izco 62′), Greco (Provenzano 62′), Biondi (Sipos 65′), Moro, Russini

Palermo 3-5-2: Pelagotti, Buttaro (Almici 55′), Marconi, Crivello, Accardi, Dall’oglio(Luperini 55′), De Rose, Odjer (Silipo 46′), Valente (Floriano 65′), Soleri, Brunori

Arbitro: Rutella di Enna (Belsanti-Politi).

Marcatori: 24′ rig., 85′ Moro

Ammoniti: Soleri, De Rose, Pinto, Accardi, Russini, Monteagudo, Moro.

Espulsi: al 66′ Russini per doppia ammonizione; al 77′ Almici per avere strattonato un raccattapalle; al 90′ Luperini per un duro fallo a metà campo.

Note: spettatori circa 10.000.