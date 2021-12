Coronavirus in Sicilia, 789 nuovi casi e 2 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 16.274 test. Catania sempre prima nella classifica dei contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 789 nuovi casi e 2 morti. Ieri i contagiati erano 618. L’Isola sale al sesto posto per contagi in Italia, al primo si conferma sempre il Veneto con 1.928.

Nelle ultime 24 ore eseguiti 16.274 test (in netto calo rispetto ai 23.329 di ieri). Il tasso di positività varia dal 2,6 al 4,8%.

I morti sono due (riferiti a giorni precedenti), i guariti sono 253. Negli ospedali sono ricoverate 387 persone (21 in più di ieri), delle quali 48 nei reparti di terapia intensiva (2 in più di ieri).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 232; Messina 210; Palermo 85; Trapani 60; Agrigento 57; Siracusa 57; Caltanissetta 54; Ragusa 34 e 0 a Enna.