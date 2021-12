Covid in Sicilia, 618 nuovi casi e 10 decessi. Nelle ultime 24 ore eseguiti 23.329 test. Catania sempre prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 618 nuovi casi e 10 decessi

Covid in Sicilia, 618 nuovi casi e 10 decessi. I positivi ieri erano 975. L’Isola scende al nono posto per contagi in Italia, al primo resta il Veneto con 3.516.

Nelle ultime 24 ore eseguiti 23.329 test. Il tasso di positività si abbassa dal 3 al 2,6%. I morti sono dieci, 709 i guariti.

Negli ospedali sono ricoverate 366 persone (11 meno di ieri), delle quali 46 nei reparti di terapia intensiva (stesso numero di ieri).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 228; Palermo 93; Trapani 72; Caltanissetta 62; Agrigento 57; Siracusa 49; Messina 23; Enna 21 e 13 a Ragusa.

In Italia calano i contagi e le vittime.

I nuovi positivi in tutto il Paese sono 17.959, ieri erano 15.756. le vittime in un giorno sono 86, ieri erano 99.

Eseguiti 564.698 test (ieri 695.136), il tasso di positività è il 3,2%, in crescita rispetto al 2,3% di ieri.

I pazienti in terapia intensiva in Italia sono 791 (ieri 776). Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 62.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.099, 21 in più rispetto a ieri. I positivi attuali sono 249.214, 8.320 in più nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia i casi totali sono 5.152.264, i morti 134.472. Dimessi e guariti sono complessivamente 4.768.578, con un incremento di 9.540 rispetto a ieri.