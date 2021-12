Covid in Sicilia, 505 nuovi casi e sei morti. I test giornalieri eseguiti sono 14.969. Catania resta sempre prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 505 nuovi casi e sei morti

Covid in Sicilia, 505 nuovi casi e sei morti. I contagi ieri erano 870. L’Isola passa all’ottavo posto per infetti in Italia.

Il numero dei test giornalieri effettuati sono 14.969, al di sotto della media, come tutte le domeniche.

Quasi invariato il tasso di positività, che varia dal 3,4 al 3,3%. Nelle terapie intensive sono ricoverate 45 persone (2 in più di ieri).

I guariti sono 113, mentre i decessi sono 6: uno è riferito a ieri, 4 a sabato e uno a giorno 3.

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 155; Palermo 107; Messina 88; Caltanissetta 50; Siracusa 39; Trapani 24; Ragusa 19; Enna 13 e 10 ad Agrigento.

In Italia diminuiscono i contagi e aumentano i morti.

I nuovi positivi in tutto il Paese sono 9.503, ieri erano 15.021. Le vittime in un giorno sono 92, ieri erano 43.

Eseguiti 301.560 test (ieri 525.108), il tasso di positività è il 3,1%, in aumento rispetto al 2,9% di ieri.

I pazienti in terapia intensiva sono 743, ovvero 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.879, ovvero 282 in più rispetto a ieri.

I positivi attuali sono 235.835, ovvero 3.835 in più nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia i casi sono complessivamente 5.118.576, i morti 134.287. Dimessi e guariti sono in totale 4.748.454, con un incremento di 5.567 rispetto a ieri.