Incidente mortale sulla statale per Palagonia. Una persona è deceduta in seguito a un sinistro stradale avvenuto all’altezza del km 31 della Strada Statale 385.

Incidente mortale sulla statale per Palagonia

Il tratto di strada interessato si trova nel territorio di Palagonia, comune in provincia di Catania.

La notizia divulgata dall’Anas specificando che il tratto della 385 dove si è verificato l’incidente è temporaneamente chiuso al transito.

Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine e una ambulanza del 118.

L’Anas sempre nella nota comunica che:

«nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, una persona è deceduta».

Il traffico deviato per consentire un maggiore flusso dei mezzi che transitano nella zona.

Il personale Anas e le forze dell’ordine sono in loco per la gestione i flussi dei veicoli in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Ancora non vi sono ulteriori elementi che specificano la dinamica del sinistro stradale e i veicoli coinvolti.