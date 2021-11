Salvataggio sull’Etna, muore volontario Soccorso alpino. Si chiamava Salvatore Laudani era partito con il gruppo per prestare aiuto ma si è spento con un malore.

Salvataggio sull’Etna, muore volontario Soccorso alpino. Un tecnico volontario del Soccorso alpino e speleologico siciliano (Sass) è deceduto ad alta quota sul vulcano.

Si tratta di Salvatore Laudani, 47 anni, morto ieri sera mentre era impegnato in una complessa attività di soccorso a quota 2.300 metri, sul versante sud est dell’Etna.

Laudani colto da malore nella zona della Valle del Bove.

Il Soccorso alpino siciliano si era attivato assieme al Soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) per aiutare un escursionista in pericolo.

La vittima dell’incidente aveva riportato la frattura di una gamba cadendo all’interno di uno dei canaloni che scendono nella Valle del Bove dalla cresta denominata Schiena dell’Asino.

L’uomo infortunato è caduto in un burrone mentre era con alcuni compagni d’escursione.

La prima squadra, composta da tecnici del Soccorso Alpino e militari del Sagf, ha raggiunto l’area di intervento dopo una faticosa risalita.

Il personale ha percorso a piedi il versante etneo meridionale, orientandosi con difficoltà con la nebbia e nella bufera.

L’uomo è stato localizzato con difficoltà e dopo aver prestato le prime cure e aver caricato in una barella a spalla è iniziato il cammino verso il rifugio.

Il gruppo ha risalito un ripido dislivello di circa 150 metri per riportare il ferito sulla cresta e ha intrapreso le procedure per il trasporto a valle.

Nel frattempo sono giunte sul posto le altre squadre del Soccorso Alpino per aiutare nelle operazioni di trasporto e raggiungere la Strada Provinciale 92, che scende dal rifugio Sapienza.

Le condizioni climatiche sono nel frattempo drasticamente peggiorate, con un incremento della velocità del vento, della nebbia e del turbinio della neve, mista a grandine e pioggia.

L’attenzione dei soccorritori si è concentrata sulle condizioni dell’escursionista trasportato in barella.

Altri soccorritori hanno prestato aiuto ai compagni dell’infortunato, alcuni dei quali in difficoltà per i gravi sforzi e per la situazione estrema del meteo.

La progressione verso il punto di rientro rallentata dall’oscurità e dalla necessità di procedere in conserva, a stretto contatto, per aiutarsi a vicenda.

Le operazioni di salvataggio, iniziate poco prima le 11.30 si sono concluse per il ferito poco dopo le 19.30.

Alcune squadre del Soccorso alpino e del Soccorso alpino della guardia di finanza (i tecnici che avevano effettuato la prima parte del recupero, fortemente provati dagli sforzi) stavano ancora tentando,

a quell’ora, di raggiungere il luogo di rientro, procedendo nella bufera, nella completa oscurità.

Tra questi ultimi Salvatore Laudani che ha accusato un malore tale da impedirgli di proseguire.

il gruppo alle 00:45 ha adagiato il collega sulla barella e ha proseguito verso la strada provinciale 92, dove erano in sosta anche le ambulanze.

Al rientro di tutte le squadre, (con loro Laudani disteso su una barella), è stato trasportato per l’ultimo tratto a bordo di un fuoristrada.

Infine Laudani prontamente affidato alle cure dei sanitari che ne hanno constatato, purtroppo, il decesso.

Soccorritore morto, il cordoglio di Musumeci.

Afferma il presidente della Regione Siciliana:

«Sono profondamente rattristato per la scomparsa di Salvatore Laudani, volontario del Soccorso alpino e speleologico siciliano,

morto la notte scorsa al termine di un intervento di salvataggio sull’Etna».

Aggiunge Musumeci:

«Le fasi difficilissime del soccorso ad un escursionista, mentre sul vulcano infuriava la tempesta, la volontà tenace di portare a termine l’intervento a dispetto del pericolo».

Continua il presidente dell Regione:

«Gli sforzi, e pare che purtroppo, stavolta, gli siano stati fatali, sono l’ennesima testimonianza dell’impegno e,

della abnegazione con cui i volontari che operano sul territorio siciliano lavorano ogni giorno».

Conclude il presidente Musumeci «Alla famiglia di Laudani, ai colleghi del Soccorso alpino, a tutte le donne e gli uomini impegnati quotidianamente nella Protezione civile regionale, il cordoglio mio e del governo regionale».