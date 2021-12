Catania-Potenza 2-1, Moro sempre a segno. Luca Moro si rivela una vera e propria macchina da guerra e realizza facendo esaltare i tifosi presenti.

Catania-Potenza 2-1, Moro sempre a segno. Luca Moro si rivela una vera e propria macchina da guerra.

I numeri del bomber sono chiari a tutti: 16 centri già a novembre, sempre a segno da 9 giornate, quarta doppietta stagionale (più una tripletta), 7 rigori su 7 trasformati.

Facendo la media si tratta di una rete ogni 56 minuti, capocannoniere incontrastato non solo del girone ma di tutta la Serie C.

Il Catania torna a vincere dopo due sconfitte di fila che firma il suo dotato centravanti, autore di un’altra prestazione di grande spessore.

L’azione si sviluppa non solo in fase realizzativa ma per movimenti con e senza palla, assist, appoggi e altro.

L’uno-due del bomber padovano vale il 2-1 sul Potenza palesa una buona prova di tutta la squadra che conferma le ormai note doti propositive.

Si nota qualche segnale di crescita che viene fuori contro avversari ben disposti in avanti.

La compattezza della compagine etnea si riscontra durante una partita tenuta a lungo sotto controllo e catalogata con solo due conclusioni pericolose nei confronti di Sala.

Il Catania scende in campo con un nuovo modulo, che non disattende la propria identità.

Baldini sceglie schierando per la prima volta dall’inizio i due attaccanti, Moro e Sipos, passando al 4-4-2 con due esterni molto offensivi come Ceccarelli e Russini.

Poi richiama Maldonado, in panchina dopo le ultime prestazioni poco performanti.

Il Potenza i extremis adotta un 3-5-1-1 con Ricci in appoggio all’unica punta Volpe.

I rossoazzurri tengono sempre l’iniziativa rispettando il copione cercando di far leva sullo scambio palla non aiutato dal campo un pò irregolare.

Grande ampiezza di gioco e qualità dei suoi calciatori che conservano maggiormente tecnica e resilienza (Ceccarelli, Russini, Moro).

In campo gli etnei non riescono tanto facilmente a sfondare e trovare varchi nella difesa delle forti linee del Potenza, che diverse volte ricorre ai falli (5 ammoniti nei primi 45?).

Il Catania sempre in avanti prova con Moro e Ropolo trovano Marcone bene in tuffo.

Russini poco prima del riposo sblocca il punteggio su rigore.

Dal dischetto prova Moro, impeccabile come sempre nello spiazzare l’estremo difensore avversario confondendolo sino all’ultimo istante.

Il Potenza cerca il riscatto ma svela il suo limitato peso offensivo regalando preziosi spazi ai rossazzurri, che potrebbero raddoppiare in apertura di ripresa.

Infatti, Moro, a suo agio anche nelle vesti di assist man, libera davanti alla porta Sipos che si inceppa sul pallone consentendo a Marcone intercettare in uscita bassa.

Dieci minuti dopo lo stesso Moro realizza il bis con Russotto che sfrutta un’apertura di Claiton e si lancia trova uno spazio libero e tira dal limite respinta da Marcone Moro aggancia e realizza.

A gara quasi conclusa il Catania, manca il ter con Sipos che lancia un rasoterra mancino che si rivela troppo debole per beffare Marcone.

Il Potenza è ancora in gioco aprendo un varco a causa della solita pecca difensiva etnea, Sepe sorprende Calapai, guadagna la linea di fondo e serve indietro Ricci il cui tiro sporcato da Claiton entra nella rete difesa da Sala.

Sul Massimino e i tifosi cala una cappa di ansia facilmente percepibile e mancano ancora 18 lunghi minuti alla conclusione.

Baldini interviene togliendo una punta, Sipos, per un centrocampista, Izco, e passa al 4-3-3 con l’innesto di Albertini, più fresco e con maggiore inclinazione alla copertura, al posto di Ceccarelli.

Il Catania non si perde d’animo e mette in campo una conclusione di Moro murata da Coccia in area che impedisce ai padroni di casa di realizzare regalando un momento di inquietudine.

Si entra nel recupero e una corta respinta di Calapai derivato da un lungo lancio del Potenza permette a Ricci di agganciare e calciare da ottima posizione che si perde in alto.

I rossoazzurri conquistano punti per la classifica e regalano un estremo sollievo ai tifosi catanesi li salutano con inni e applausi.

Baldini traccia un breve resoconto al termine della gara:

«Oggi una buona prestazione di tutta la squadra contro un Potenza che aveva tante assenze».

«I ragazzi molto bravi, rammarico solo per aver preso un gol nell’unico tiro in porta concesso».

Aggiunge l’allenatore del Catania:

«Dobbiamo mettere fieno in cascina e ci servono punti per raggiungere i nostri obiettivi».

Per quanto riguarda le prestazioni di Mora afferma:

«Nonostante sia sulla bocca di tutti quanti e ha fatto 16 gol non è cambiato in niente».

«Deve ringraziare tutti i giorni i compagni perché c’è chi prende il rigore, chi gli fa un assist, chi come Rosaia e Greco corrono per mandarlo in porta».

Infine mister Baldini sottolinea:

«Luca lavora anche per la squadra ed ha la massima umiltà. Deve continuare a fare questo. Ha grossi margini di miglioramento».

CATANIA-POTENZA 2-1

Catania (4-4-2): Sala 6; Calapai 5, Claiton 6, Monteagudo 6.5, Ropolo 6; Ceccarelli 6.5 (32? st Albertini 6), Rosaia 6.5, Greco 6.5 (44? st Zanchi sv), Russini 6.5 (34? pt Russotto 7); Moro 8, Sipos 5.5 (32? st Izco 6).

In panchina Stancampiano, Pino, Ercolani, Pinto, Cataldi, Biondi, Maldonado, Piccolo. Allenatore Baldini 7

Potenza (3-5-1-1): Marcone 5.5; Matino 5.5 (45? st Maestrelli sv), Piana 6, Cargnelutti 5.5; Coccia 6, Zampa 6 (18? st Zenuni 6), Zagaria 5.5 (18? st Banegas 6), Sandri 6, Vecchi 5 (18? st Sepe 6.5); Ricci 6.5; Volpe 5 (24? st Sessa 5.5).

In panchina Greco, Petriccione, Orazzo. Allenatore Trocini 5.5

Arbitro: Ricci di Firenze 6

Reti: 47? pt Moro (rig), 14? st Moro, 26? st Ricci.

Note: spettatori 2.817 (1.034 abbonati, 1.783 spettatori muniti di biglietto). Incasso 10.948 euro.

Ammoniti: Cargnelutti, Zampa, Ricci, Vecchi, Marcone; Matino, Izco, Sepe, Claiton. Angoli: 5-1 per il Catania. Recupero: 3?; 4?.