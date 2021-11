Covid in Sicilia, 809 contagiati e sei decessi. Nelle ultime 24 ore eseguiti 27.091 test. Catania sempre prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 809 contagiati e sei decessi. I nuovi casi, ieri erano 655. L’Isola è al settimo posto in Italia per contagi.

Nelle ultime 24 ore eseguiti 27.091 test. Il tasso di positività sale dal 2,2 al 3%. Oggi sei morti, 865 i guariti.

Negli ospedali sono ricoverate 371 persone (5 meno di ieri), delle quali 43 in terapia intensiva (2 in più di ieri).

Ecco la suddivisione dei nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 238; Palermo 131; Messina 121; Siracusa 97; Trapani 91; Caltanissetta 55; Agrigento 41; Ragusa 31 e 4 a Enna.

Stabili i contagi in Italia, diminuiscono i morti.

i nuovi positivi in tutto il Paese sono 13.686, ieri erano 13.764. Le vittime in un giorno sono 51, ieri erano 71.

Eseguiti 557.180 test (ieri 649.998). Il tasso di positività si attesta al 2,45%, in aumento rispetto al 2,1% di ieri.

I pazienti in terapia intensiva sono 606, 18 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 58.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.748, ovvero 59 in più rispetto a ieri. I positivi attuali sono 172.618, 6.020 in più nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia i casi totali sono 4.982.022, i morti 133.537. Dimessi e guariti sono 4.675.867, con un incremento di 7.610 rispetto a ieri.