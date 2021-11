Comune di Catania, assessore Cantarella si dimette. Fabio Cantarella, assessore all’Ambiente e alla sicurezza, annuncia le sue dimissioni dalla giunta Pogliese.

Comune Catania, assessore Cantarella si dimette. Fabio Cantarella, assessore all’Ambiente e alla sicurezza del Comune di Catania, ha annunciato le sue dimissioni dalla giunta Pogliese.

Spiega Cantarella, unico siciliano nella segreteria nazionale di Matteo Salvini:

«La sostituzione del collega assessore Porto, non concordata con i vertici della Lega fa venire meno il necessario legame di fiducia e collaborazione tra il sindaco e il partito».

Aggiunge Cantarella:

«In questo contesto per me non ci sono più le condizioni per continuare a svolgere con serenità e lealtà il mio ruolo di assessore».

Alessandro Porto è stato sostituito da Andrea Barresi, primo degli eletti (con oltre 1.900 preferenze) nella lista ‘In campo con Pogliese’.

Tra i principali problemi affrontati dall’assessore in questi anni le difficoltà della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Evidenzia Cantarella:

«Mi addolora che si interrompa improvvisamente l’impegno senza precedenti che ho messo su quel fronte, un percorso costruito in tre intensi e appassionati anni di lavoro».

«Un impegno che sta già iniziando a dare i suoi frutti nei primi quartieri storici, come San Giorgio e San Galermo.

In questi quartieri, sottolinea l’ex assessore all’ambiente:

«abbiamo introdotto la raccolta differenziata col sistema del porta a porta e tolto i cassonetti». «Sistema che via via sarà introdotto in tutta la città per una svolta epocale che si aspettava da tempo».

Cantarella ricorda il suo ruolo nella Lega:

«Sono un uomo di partito, il primo amministratore locale ad avere aderito alla Lega otto anni addietro, e dove c’è la Lega ci sono io, dove non c’è non ci posso essere io».

Infine conclude Cantarella:

«Per amore di Catania spero che le mie dimissioni non finiscano per compromettere anche la sintonia della giunta comunale con un leader nazionale come Salvini».