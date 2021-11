Catania è ancora stracolma di rifiuti. Una parte di immondizia già tolta, ma una buona parte è ancora presente nelle strade.

Catania è ancora stracolma di rifiuti. Il sindaco Salvo Pogliese aveva assicurato che la città doveva essere ripulita entro domenica scorsa.

Sono tanti i cumuli ancora per le vie della città, soprattutto nella zona di Picanello.

Durante la notte alcuni cassonetti bruciati in via Duca degli Abruzzi. Via Malta è ancora tra le strade dove l’immondizia è ancora presente.

Sono molti i punti della città in cui è difficile transitare con l’auto a causa dei rifiuti.

Secondo la Dusty, l’azienda incaricata della raccolta:

«Le criticità di Picanello si sono determinate per lo sciopero degli addetti ai servizi ambientali. Prevediamo di rimuovere l’immondizia entro 48 ore dall’emanazione dello sciopero nazionale».