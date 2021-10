Coronavirus in Sicilia, 471 nuovi casi e 3 morti. I tamponi eseguiti sono 12.651. Catania e Siracusa le più colpite dal Coronavirus nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 471 nuovi casi e 3 morti

Coronavirus in Sicilia, 471 nuovi casi e 3 morti. I contagiati ieri erano 308. I tamponi eseguiti sono 12.651. Il tasso di incidenza dell’Isola sale dal 2,3% al 3,7%.

La Regione Sicilia comunica che 54 tamponi molecolari comunicati oggi sono relativi a giorni precedenti, lo stesso per 3 nuovi casi.

La Sicilia è al quinto posto per numero di contagi in Italia, al primo posto la Campania con 654 casi.

Le vittime da covid-19 sono 3, tutti registrati nei giorni precedenti. Il totale delle vittime in Sicilia sono 7.012.

I ricoverati in terapia intensiva 36 pazienti (2 meno di ieri). I ricoverati con sintomi sono 285 (1 meno di ieri), i guariti 370.

Ecco i contagiati da covid suddivisi per provincia:

Catania 170; Siracusa 98; Palermo 69; Messina 59; Agrigento 26; Trapani 24; Caltanissetta 18; Enna 6 e Ragusa 1.

Istituite nuove zone arancioni in Sicilia.

Le località sono Castel di Iudica, in provincia di Catania e Lercara Friddi, in provincia di Palermo.

Le restrizioni, legate all’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati, scatteranno da domenica 31 ottobre e saranno in vigore fino a giovedì 11 novembre.

Nei due Comuni è consentita la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande mantenendo sempre il limite di quattro persone al tavolo (a eccezione dei conviventi).

Per tutte le informazioni in merito alle misure previste è possibile consultare le Faq diffuse dall’assessorato regionale alla Salute.

In Italia aumentano i contagi ma diminuiscono i morti.

I positivi ai test Covid-19 individuati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 5.335, in aumento rispetto ai 4.866 di ieri.

Le vittime in un giorno sono 33, 17 meno rispetto a ieri. I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 474.778 (ieri erano 570.335).

Il tasso di positività è 1,1%, in aumento rispetto allo 0,85% di ieri.

i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 349, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 18 (ieri 32). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.658, 49 in più di ieri.

I positivi al Covid in Italia sono complessivamente 78.644, 1.866 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono in totale 4.762.563, i morti 132.037.

Dimessi e guariti sono 4.551.882, con un incremento di 3.433 rispetto a ieri.