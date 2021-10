Elezioni e ballottaggi in Sicilia, comuni alle urne. Otto comuni siciliani superiori a 15 mila abitanti tornano al voto domenica e lunedì. I 2 sciolti per mafia solo domenica.

Per i primi domenica si torna alle urne domenica e lunedì si termina alle 15. Mentre per gli altri due solo domenica dalle ore 7 alle 23.

Cinque comuni hanno eletto i sindaci al primo turno.

Si vota anche nei due comuni siciliani sciolti per mafia:

Torretta (Palermo) dove i candidati sindaco sono due (urne aperte dalle 7 alle 23 di domenica).

Misterbianco (Catania), quasi 50 mila abitanti, dove i candidati sono 4:

Nino Di Guardo (appoggiato anche da Pd) che è già stato sindaco 5 volte, Ernesto Calogero, Giuseppe Corsaro (appoggiato da Fi e Fdi) e Massimo La Piana del M5s.

In questi centri si vota solo domenica, eventuale ballottaggio il 7 novembre.

Riflettori puntati sulle competizioni a Vittoria, Favara e Lentini dove vi sono candidati supportati dal centrosinistra contro quelli di centrodestra.

Vittoria, comune agricolo ragusano con oltre 50 mila elettori sono chiamati alle urne si sfideranno Francesco Aiello sostenuto da una coalizione di centrosinistra e, Salvo Sallemi, sostenuto dal centrodestra.

Aiello si classificato a pochi voti dalla soglia che gli avrebbe consentito la vittoria al primo turno, raccogliendo il 39,3% dei consensi. Lo sfidante, Salvo Sallemi si è attestato al 29,2%.

San Cataldo (Caltanissetta), ballottaggio tra il candidato giallorosso Gioacchino Comparato (M5s-Pd) con il 25% dei voti e l’aspirante a sindaco di Fdi-Lega Claudio Vassallo col 20%.

Rosolini (Siracusa), ballottaggio tra Giovanni Spadola appoggiato da liste civiche e Concetto Di Rosolini sostenuto da Fratelli d’Italia.

Favara (Agrigento), al ballottaggio Antonio Palumbo (37,3%), rappresentato dal Pd e da liste civiche contro Salvatore Montaperto (34,5%) sostenuto da Fratelli d’Italia, Diventerà bellissima e Udc.

Adrano (Catania), ballottaggio tra Carmelo Pellegriti che ha raccolto il 39,14 % dei voti ed è sostenuto da FdI e Udc e, Fabio Mancuso supportato da liste civiche e Mpa che nella scorsa tornata ha ottenuto il 29 %.

Canicattì (Agrigento), il ballottaggio sarà tra il due volte sindaco Vincenzo Corbo (35,2%) sostenuto da due liste civiche e, l’editore web Cesare Sciabarrà (29%) appoggiato da Fratelli d’Italia e da due liste civiche.

Lentini (Siracusa), al ballottaggio Saverio Bosco (34,7 %) sostenuto da liste civiche di centrodestra e Rosario Lo Faro (23,7%) supportato da M5s, Pd e civici.

Porto Empedocle, ballottaggio tra Calogero Martello, Civiche e Forza Italia, e Salvo Iacono appoggiato da liste civiche.