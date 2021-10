Autostrada Messina-Catania, camion bisarca in fiamme. Mezzo pesante per trasporto auto prende fuoco poco dopo le 6,20 nei pressi dello svincolo di Giarre.

Autostrada Messina-Catania, camion bisarca in fiamme. Pericolo sulla A18 stamane. Un mezzo pesante che trasportava auto (bisarca) si è incendiato poco dopo le 6,20.

Il fatto è avvenuto nei pressi dello svincolo di Giarre, in direzione Catania. Non si conoscono ancora le cause della combustione.

L’autoarticolato trasportava 8 automobili e un furgone, tutti distrutti dal fuoco.

L’autista è riuscito a sfuggire alle fiamme accostando il camion bisarca sulla corsia di emergenza.

La circolazione è rimasta paralizzata, segnalate code fino a 5 chilometri prima di un lento ritorno alla normalità nel corso della mattinata.

Sono prontamente intervenute le squadre di vigili del fuoco del distaccamento Riposto e Catania Nord con due autobotti inviate dalla sede centrale.

Sul luogo dell’incendio è intervenuta anche la polizia stradale e personale dell’Anas e mezzi di soccorso.