Cantarella nuovo Sindaco di Giarre festeggia la vittoria. Affermazione schiacciante nella città il cui nome deriva dalle giare in terracotta, simbolo della produttività agricola, commerciale ed artigianale del luogo.

È stato questo l’esito delle elezioni amministrative a Giarre che tra il sabato e la domenica della scorsa settimana, hanno premiato la coalizione delle larghe intese capeggiata dal neosindaco Leo Cantarella.

Un consenso popolare di ampio respiro, sorretto anche da una forza motrice rappresentata da alleanze policromatiche, ha permesso al sindaco eletto di sbaragliare la concorrenza.

Cantarella andrà infatti ad occupare lo scranno spettante al primo cittadino senza passare dalle “Forche Caudine” del ballottaggio.

A confermare la portata dell’esondante affermazione del sindaco della frazione giarrese di Macchia, sono stati i numeri:

7.406 sono state le preferenze ottenute dal medico macchiese, a fronte dei 3.067 voti ottenuti dal suo diretto competitor Leo Patanè.

La forbice tra il medico macchiese, espressione delle istanze di più formazioni partitiche, e l’avvocato Patanè, portavoce dell’orientamento politico di un frammentario centro-destra,

è dunque larga, come conferma il 52,34% dei suffragi in favore proprio di Cantarella.

Determinanti per Cantarella, ai fini dell’affermazione elettorale, sia la sua professione di medico attorno alla quale si raggruma un cospicuo numero di assistiti,

che il supporto di entità politiche di diverso colore ma comunque capaci di convergere in un progetto unitario.

Il mosaico costruito dal neosindaco per imporsi prepotentemente sui rivali Leo Patanè, Angelo D’Anna, Patrizia Lionti ed Elia Torrisi,

spazia dalla Lega al Pd, dal Nuovo MPA a Fratelli d’Italia (compresa la corrente musumeciana incapsulata nella frangia meloniana), inglobando anche la CGIL e un rivolo dissidente di Forza Italia.

Il piano di conquista del Palazzo di Città di Giarre da parte della classe politica locale preminente (infarcita di una pletora composta prevalentemente da medici),

ha infatti trovato nella figura di Cantarella un anello di congiunzione tra le diverse anime del maxi-contenitore allestito.

Ne è derivato un apparato eterogeneamente in linea con le tendenze della politica attuale e in grado di soverchiare il candidato sindaco Leo Patanè,

sostenuto dalla Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, da Forza Italia e dallo zoccolo duro del Presidente della Regione Nello Musumeci.

La differenza tra la precedente affermazione dell’ex sindaco Angelo D’Anna, e l’attuale tripudio di suffragi ottenuto da Leo Cantarella, sta nei modelli di proposizione dell’offerta politico-elettorale.

Nel 2016, D’Anna si presentò con un movimento civico, che, sotto il nome di “Città Viva”, diversamente dalle elezioni del 2013,

condensava tra le sue pieghe non solo il centro-destra ed una sua propaggine come la lista di Nello Musumeci “Diventerà Bellissima”,

ma anche quel segmento di Pd a lungo apparentato con il Nuovo Centro-Destra (poi tramutatosi in Alternativa Popolare e successivamente approdato all’epilogo dello scioglimento).

Diversamente oggi lo schieramento del sindaco Leo Cantarella, ha vinto attraverso l’espediente degli adesivi civici o delle alternative nomenclature politiche sovrapposte ai simboli di partito.

“Il Quadrifoglio”, in precedenza lista che si configurava come propaggine di “Articolo 4”, oggi è il simbolo più rappresentativo di quella che era la predetta corrente, un tempo apparentata con il Pd.

Scendendo nel dettaglio, la lista civica “Il Quadrifoglio” è allo stato attuale espressione di una Lega che relativamente al panorama siciliano trova nel deputato Luca Sammartino, il suo massimo vertice.

Allo stesso modo, la lista “Orgoglio giarrese-nuova Giarre”, che ha premiato il candidato al consiglio comunale Alfio Bonaventura,

è una declinazione del nuovo MPA di Raffaele Lombardo, mentre la lista “Conservatori e Riformisti”, dove a spuntarla sono stati Vincenzo Silvestro e Angelo Spina,

è un’articolazione di “Fratelli d’Italia” che deriva dall’omonimo gruppo europarlamentare dei meloniani.

La vittoria di Leo Cantarella è però anche la vittoria della frazione più popolosa di Giarre, ovvero Macchia, della quale il neosindaco è figlio.

Per la frazione Macchia, comunità che si configura come una sorta di enclave all’interno del territorio di Giarre, si tratta, in termini elettorali,

di un ritorno alla ribalta a distanza di tanti anni dalla sindacatura di Nello Cantarella, padre dell’attuale primo cittadino giarrese, celebrato nel Salone degli Specchi del Palazzo di Città di Giarre.

Cantarella, insediatosi ieri nel rispetto del consueto cerimoniale alla presenza del segretario generale Marco Puglisi, eredita un comune con una massa debitoria inferiore a quella conformatasi nel 2016.

Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Riposto Enzo Caragliano, quello di Mascali Luigi Messina, di Piedimonte Etneo Ignazio Puglisi, di Fiumefreddo Sebastiano Nucifora e il sindaco di Furci Siculo, Matteo Giuseppe Francilia.

Queste le parole del neo sindaco Cantarella, supportato dagli assessori designati Tania Spitaleri e Claudio Raciti (neovicesindaco):

“Sarò sindaco tra la gente ma soprattutto sarò il sindaco di tutti“.

Continua Cantarella:

“La mia politica ruota attorno alla logica delle interrelazioni tra i vari comuni, allo scopo di portare avanti la filosofia del “consorzio” tesa a efficientare l’intero territorio jonico-etneo e dunque non solo Giarre ma anche il suo comprensorio“.

Conclude il primo cittadino di Giarre:

“Saranno fondamentali i progetti per intercettare finanziamenti europei. Adesso si procederà con la verifica di cassa”.

Parole di approvazione del risultato elettorale, anche da parte del già Preside Girolamo Barletta, soffermatosi sulla figura del compianto Nello Cantarella, padre dell’attuale sindaco Leo.

Sono dodici i consiglieri comunali di maggioranza che supporteranno l’amministrazione Cantarella:

Angela D’Urso, Santo Primavera, Salvo Cantarella e Salvo Cavallaro (lista “Giarre torna città”); Antonella Santonoceto (lista “Il Quadrifoglio”);

Tania Spitaleri, assessore designato, e Raffaele Musumeci (lista “Siamo giarresi”, Alfio Massimo Bonaventura (lista “Orgoglio giarrese-Nuova Giarre”;

Vincenzo Silvestro e Angelo Spina (lista “Conservatori e Riformisti); Giovanni Barbagallo e Antonio Camarda (lista “Prima Giarre”).

Secondo ulteriori modifiche potrebbero essere 11 i consiglieri comunali di maggioranza. Da chiarire il nodo legato al superamento dello sbarramento da parte della lista di Angelo D’Anna.

Orazio Maccarrone già consigliere comunale nello scorso mandato potrebbe essere riconfermato.

Due i consiglieri comunali della pattuglia di Leo Patanè, candidato sindaco guadagnatosi comunque l’ingresso nel consiglio comunale:

l’assessore designato, Alfio Tomarchio ( lista “Noi per Giarre”) e Francesco Vitale ( lista “Democrazia Cristiana”).

Uno solo il consigliere comunale di riferimento del candidato sindaco Patrizia Lionti, ovvero Salvatore Mauro, appartenente alla lista “impegno Comune”.

Non hanno superato lo sbarramento, le liste del candidato del Movimento Cinque Stelle Elia Torrisi (lista civica Giarre 2050) e, quella del sindaco uscente Angelo D’Anna (lista “Città Viva” 2026).

Da registrare il tonfo della lista di Forza Italia a supporto dello sconfitto Leo Patanè, in quanto incapace di superare lo sbarramento e dunque di ottenere seggi. Di rilievo anche i livelli di astensionismo.

Umberto Trovato