Elezioni Comunali in Sicilia, i risultati delle urne. Roccuzzo è il sindaco di Caltagirone, Cantarella vince a Giarre, ballottaggio ad Adrano.

Elezioni Comunali in Sicilia, i risultati delle urne. Seggi chiusi per le elezioni comunali nei 42 comuni siciliani.

Chiamati a votare 537.294 elettori siciliani. Dalle ore 14 è iniziato lo spoglio delle schede elettorali.

AFFLUENZA NEI COMUNI SICILIANI.

L’affluenza in Sicilia si è fermata al 56,66%. La provincia con il più alto numero di votanti è Messina con il 63,45%, dove i cittadini erano chiamati alle urne in 15 Comuni.

Segue Trapani (60,24%); Catania (56,42%); Siracusa (56,14%); Agrigento (55,33%); Palermo (54,68%); Ragusa (54,07%); Caltanissetta (49,17%); Enna (46,99%).

Il dato è in flessione ovunque.

A San Cipirello (Palermo) – 4929 elettori – dove il candidato sindaco è solo uno per l’esclusione dello sfidante, si è recato alle urne il 32,83% e il calo degli aventi diritto è il 35,53%.

A Vittoria (Ragusa) l’affluenza è il 10,75%; ad Alcamo (Trapani) il 10,25%; a Montelepre (Palermo) il 12,16%; a Gioiosa Marea il 20,82%;

ad Antillo (Messina), nel 2016 aveva registrato il record di affluenza col 75,81%, il calo è del 19,07%.

SISTEMA DI VOTO NEI COMUNI SICILIANI.

Tra i Comuni più popolosi interessati al voto sono:

Vittoria, in provincia di Ragusa; Alcamo, nel Trapanese; Caltagirone, Adrano e Giarre in provincia di Catania; Canicattì, Favara e Porto Empedocle nell’Agrigentino;

Lentini, Noto, Pachino e Rosolini in provincia di Siracusa; San Cataldo nel Nisseno.

In ventinove centri si vota con il sistema maggioritario, in tredici con quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 606.

L’elettore ha espresso fino a due preferenze, ma con alternanza di genere, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa.

I dati confermano che a Caltagirone il candidato di centrosinistra Fabio Roccuzzo è il nuovo sindaco della città in provincia di Catania.

Roccuzzo batte lo sfidante di centrodestra Sergio Gruttadauria: percentuale oltre il 50%, quindi vittoria già al primo turno.

Stesso scenario a Giarre (Ct), dove vince Leo Cantarella, candidato civico sostenuto da lombardiani, sammartinian e meloniani. Segue il candidato di Forza Italia Leo Patanè.

Ad Adrano ci sarà il ballottaggio tra Carmelo Pellegriti (centrodestra) e Fabio Mancuso.

A Vittoria, con circa un terzo di sezioni scrutinate (23/69), Francesco Aiello con il 38,13%, è in testa.

Aiello, 75 anni è stato già sindaco di Vittoria per ben sei volte e deputato regionale in tre legislature.

Quest’ultimo è sostenuto da una coalizione di centrosinistra con Partito Democratico, Socialisti-Vittoria in azione, Cento Passi e Aiello Sindaco.

A poca distanza staccato di circa 500 voti il candidato del centrodestra Salvo Sallemi, sostenuto da diventerà Bellissima, Fratelli d’Italia e Lega.

Restano indietro gli altri candidati, Salvatore Di Falco e Piero Gurrieri (M5s).

Noto nel siracusano, vince Corrado Figura, sostenuto da liste civiche, con oltre il 70% dei voti.

Lentini in provincia di Siracusa si profila un ballottaggio tra il sindaco uscente Saverio Bosco (liste di centro) e il grillino Rosario Lo Faro.

San Cataldo (Caltanissetta), è in vantaggio il candidato sindaco Gioacchino Comparato, appoggiato da M5S e Partito Democratico con oltre il 25% dei voti.

Lo seguono i due candidati Claudio Vassallo, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Tradizione e Futuro e l’ex sindaco Giampiero Modaffari, Quest’ultimo sostenuto dalla liste Riprendiamoci la Città e Amiamo San Cataldo.

Ad Alcamo è in testa il pentastellato Domenico Surdi, primo cittadino uscente.

a Favara in vantaggio Antonio Palumbo M5s.

a Canicattì (Agrigento) scrutinato circa il 20 % delle sezioni è in testa il candidato Vincenzo Corbo appoggiato da liste civiche – sindaco 2 volte.

Corbo seguito dall’uscente Ettore Di Ventura iscritto al Pd ma non ha una lista del partito che lo appoggia mentre tra i simboli a supporto quello di Forza Italia.

Subito dopo, ma è un testa a testa con Di ventura, il candidato sindaco di Fratelli d’Italia Cesare Sciabarrà.

A Porto Empedocle (Agrigento) quando sono state scrutinate più del 40% delle schede è in testa il candidato Calogero Martello.

Martello ha 1.235 voti, sostenuto da Noi per la città, Progetto Comune e Forza Italia.

Lo segue Salvo Iacono con 1.212 voti sostenuto da Sviluppo per Porto Empedocle, Liberi e Capaci e Isola Empedoclina.

I candidati empedoclini tallonati da Rino Lattuca con 1.032 voti sostenuto dalle liste Fratelli d’Italia, Lattuca sindaco, SiAMo Vigata e Udc.

Il sindaco uscente del M5s di Porto Empedocle, Ida Carmina si trova in coda.

Negli altri due Comuni del Catanese si è votato col sistema maggioritario e dunque non sono previsti ballottaggi.

A Ramacca vince il testa a testa Nunzio Vitale, Pippo Limoli soccombe.

A Grammichele il sindaco uscente Pippo Purpura del centrosinistra insegue Pippo Greco, sostenuto dagli autonomisti.

GLI ELETTI COL SISTEMA MAGGIORITARIO.

Gioiosa Marea (Messina) e Ferla (Siracusa) risultano eletti gli unici 2 candidati in lista.

Gioiosa Marea eletta sindaco Giusy La Galia,

Ferla, Michelangelo Giansiracusa si riconferma alla guida dell’amministrazione comunale per il terzo mandato. Entrambi i candidati sono stati votati da più del 50% dei votanti.

Ad Antillo in provincia di Messina, eletto sindaco Davide Paratore col 92,48%.

A Ficarra vince Basilio Ridolfo con il 68,45%.

Floresta la spunta Antonio Stroscio con il 53,04%.

Terme Vigliatore, Bartolo Ciriano è sindaco con il 61,30%.

Monteallegro nell’agrigentino, il nuovo sindaco è Giovanni Cirillo con il 63,51%.

Mistretta (Messina), si profila la vittoria per il candidato sindaco Sebastiano Sanzarello che, con lo spoglio non ancora completato, sarebbe al 71% dei voti.

Tre giorni fa il presidente della commissione antimafia Nicola Morra lo aveva definito “impresentabile” perché accusato di concussione.

«Io non sono impresentabile e potevo candidarmi», aveva ribattuto il candidato che è stato condannato in primo grado a 4 anni ma in appello nel 2018 il reato è stato prescritto.

Rimane aperto un altro troncone del processo. «Nel mio casellario giudiziario, che ho avuto neanche una settimana fa – ha detto Sanzarello – non risulta nulla».

A San Cipirello (Palermo), comune sciolto per mafia, non è stato raggiunto il quorum del 50 % degli elettori e quindi l’unica candidata Vincenza Romina Lupo non può essere eletta.

Nel paese ha votato solo il 39,51% degli aventi diritto.